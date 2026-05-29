Nova oblast podpira dolenjske župane: napoved sprememb v odnosu do Romov

Že po uveljavitvi Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (Šutarjev zakon) se je na lokalni ravni zgodil premik, pravi župan Novega mesta Gregor Macedoni: »Zaznane so spremembe pri večji vključenosti otrok v izobraževalni sistem, torej večjem obisku šole.« Vendarle pa dosedanje aktivnosti na državni ravni ocenjujejo kot nezadostne, kajti za napredek pri reševanju dolgotrajnih izzivov bo nujno tesnejše sodelovanje vseh institucij, poudarja župan: »Od nove vlade pričakujemo, da bo pristopila k reševanju problematike celovito, predvsem pa z jasno postavljenim načelom enakih pravil za vse.«

Čakajoč na ministra in ministrstvo

Pri tem Macedoni kot ključno izpostavlja ravnotežje med pravicami in dolžnostmi, kar pri konkretnih občinskih ukrepih pomeni »vezavo določenih pravic (na primer socialnih transferjev) na redno obiskovanje šole in sodelovanje v integracijskih programih,« pa tudi spodbujanje zaposlovanja ter jasno zakonsko podlago za učinkovito ukrepanje ob kršitvah. Stranke nove koalicije na oblasti so še pred izvolitvijo podpirale težnje županov jugovzhodne slovenske regije. Urejanje romskega vprašanja pa je seveda v rokah novega ministra in njegove ekipe. Vprašanje je tudi, katero ministrstvo se bo ukvarjalo s to problematiko. Trenutno se koalicijska zaveza »ureditev romske problematike z upoštevanjem enakih meril za vse ter z ustrezno spremembo zakonodaje« nahaja pod ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo, toda področje socialnih transferjev po novem sodi pod domeno ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Prav socialni prejemki pa so skupni imenovalec urejanja romskega vprašanja pri vseh vladnih strankah.

Ukrepi bodo dali rezultate šele, ko bodo dosledno izvajani s strani vseh pristojnih institucij.

Poslanska skupina SDS je dva tedna pred smrtjo Aleša Šutarja lanskega oktobra opozarjala na »(ne)reševanje romske problematike na jugovzhodu Slovenije« ter zahtevala spremembe zakonov o socialnovarstvenih prejemkih, starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter »vzpostavitev pravne podlage za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj, ki jih povzročajo posamezniki iz romske skupnosti.« Stranka je tudi v parlamentarnih procedurah podpirala zahteve županov iz krajev, kjer biva romska manjšina.

Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da so premiki prepočasni. FOTO: Igor Zaplatil

Nova Slovenija (NSi) je letos predlagala amandmaje k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnovarstvenih prejemkih; med drugim so nameravali sprejeti omejitev, da se denimo socialna pomoč ne sme porabiti za nakup alkohola in tobaka. Niso pa se opredelili, katere ukrepe bodo najprej zagovarjali: »Vse napovedane spremembe bodo morale v obliki zakonov oziroma novel zakonov skozi zakonodajni proces,« zdaj pojasnjujejo iz NSi. Zagotavljajo pa, da bodo »zagotovo sledili ciljem,« za katere se je stranka NSi zavzemala že pri prejšnjih zakonskih spremembah za vzpostavitev reda in varnosti. V stranki Fokusomenjajo zakonodajni paket, ki ga je pripravilo 11 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja: »Podprlo ga je tudi več kot 30 tisoč podpisov državljank in državljanov, kar kaže, da vprašanje presega lokalne okvire in zahteva resen odziv države.« Dodajajo še, da mora država »končno preiti od deklarativnih razprav h konkretnim, izvedljivim ukrepom«. S tem se že ukvarjajo v Novem mestu, kjer so novelirali strategijo za Rome – ob zaostrovanju glede socialnih transferjev so predlogi usmerjeni tudi v zagotovitev prostorskih kapacitet, kadra in vzpostavitvi skrajšanih izobraževalnih programov. Župan Macedoni meni, da so premiki še vedno prepočasni in neenakomerni: »Strategije in ukrepi bodo dali rezultate šele, ko bodo dosledno izvajani s strani vseh pristojnih institucij, ob jasnih pričakovanjih in tudi posledicah v primerih nesodelovanja.«