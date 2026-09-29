Nova podrobnost ob Janševem imenu v DZ, poslanka Levice: »Nikdar doslej videno«

Predsednik vlade Janez Janša je danes v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja, pozornost pa tokrat ni pritegnila le vsebina odgovorov, temveč je poslanka Levice Nataša Sukič opazila podrobnost na zaslonu v dvorani, ki je po njenih besedah doslej še ni bilo.

Ob Janševem imenu se je na zaslonu pojavil grb Republike Slovenije, kar je Sukičeva komentirala na družbenem omrežju. »Novi časi. Ob odgovarjanju Janše na poslanska vprašanja se je na ekranu pompozno pojavil ob njegovem imenu grb RS. Nikdar doslej videno,« je zapisala. Dodala je še: »Vse poti vodijo v veliki nacionalizem. Naslednjič pričakujem še rdečo preprogo do Njegove govornice in spremenjeno slovensko himno po Njegovi meri.«

Simboli države v ospredju Janševe politike

Razprava o državnih simbolih se je v zadnjih mesecih večkrat znašla v ospredju. Ob dnevu državnosti junija letos je Janez Janša sporočil, da SDS podpira predlog sprememb zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je vložila stranka Resnica. Predlog med drugim predvideva, da bi bile na državnih institucijah dovoljene le zastave, za katere obstaja zakonska podlaga, med njimi pa naj je bi bilo več denimo palestinske, ukrajinske in mavrične zastave na pročeljih javnih institucij.

Janša je ob tem napovedal tudi podporo ideji, da bi se kot slovenska himna peli dve kitici Zdravljice. Sedmi kitici Prešernove pesnitve, bi se tako dodala še druga kitica.

Janševa vlada je podprla tudi projekte, povezane s krepitvijo državljanske vzgoje. Med odmevnejšimi je bila ideja o približevanju ustavne vsebine mladim, zato so prvošolčkom in dijakom 1. letnikov letos pri vstopu v šolo podarili Ustavo RS. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, pa je napovedal poostren nadzor, ali imajo šole izobešeno slovensko zastavo.