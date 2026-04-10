Nova poslanka SDS se je takole nastavljala pred parlamentom (FOTO)

V četrtek so se poslanci desetega sklica Državnega zbora zbrali, da bi iskali svoje stalne klopi pred današnjo ustanovno sejo parlamenta. Med njimi je bila tudi Jana Gržinič, ki je svojo prvo funkcijo poslanke SDS delila na družbenih omrežjih.

Kot turistka se je 58-letna poslanka med obiskom fotografirala pred in v državnem zboru in ponosno zapisala: »Prvič v poslanskih klopeh. Jutri gre zares – prva seja Državnega zbora in volitve predsednika