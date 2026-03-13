Nova pravila parkiranja v soseskah: ena dovolilnica na stanovanje

Tukajšnji mestni svetniki bodo na prihodnji seji, sklicani dan po parlamentarnih volitvah, torej 23. marca, po hitrem postopku odločali (in zagotovo tudi potrdili) o noveli odloka o urejanju prometa v MOL. Spremembe se obetajo predvsem na področju parkiranja v stanovanjskih naseljih. V številnih soseskah, kot so denimo v Štepanjskem naselju, pa tudi na Fužinah, za Bežigradom (v soseski BS3), in v Šiški imajo stanovalci že več let težave s pomanjkanjem parkirnih mest. Zato občina uvaja nova pravila.

Občinski odlok, ki velja od marca 2017, je bil do zdaj že petkrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje lani. S to novelo pa se določajo predvsem pravila glede parkiranja v stanovanjskih naseljih, ki vključujejo tudi več ukrepov. »Na novo se določajo javne parkirne površine na območju soseske, za uporabo katerih je potrebno plačilo parkirnine, možnost pridobitve parkirne dovolilnice za parkiranje stanovalcev na območju soseske, upravičence za pridobitve parkirne dovolilnice za prvo, drugo in tretje vozilo in višina občinske takse za pridobitev posamezne parkirne dovolilnice,« piše v gradivu za sejo mestnega sveta.

Kako bo z dovolilnicami

Parkiranje na javnih parkirnih površinah, ki jih bo določil pristojni organ, bo plačljivo po cenah, določenih za cono 3, in sicer 0,70 evra na uro čez dan in dva evra na uro ponoči. Osebna vozila bodo lahko stanovalci parkirali le z veljavno parkirno dovolilnico, ki jo bodo pridobili pri pristojnem organu ali pa bodo zanjo zaprosili po elektronski poti. Parkirna dovolilnica bo veljala 365 dni od začetka veljavnosti, za kršitev odloka pa je zagrožena denarna kazen v višini 40 evrov. Na posamezno stanovanjsko enoto bo pripadala le ena dovolilnica, dodatni dovolilnici pa bodo na občini izdali le, če bo v soseski na voljo dovolj prostih parkirišč. Strošek za pridobitev letnih dovolilnic (skupaj z občinsko in upravno takso) za stanovalce v soseskah bo za prvo dovolilnico znašal 60 evrov, za drugo 120 evrov in za tretjo 240 evrov.

Na občinskih javnih površinah v stanovanjskih soseskah bo treba za parkiranje plačati. FOTO: Črt Piksi

Sicer pa se, kot so zapisali, s spremembo tega odloka, na novo določa tudi pojem osebni avtomobil. Tako bodo na javnih površinah omogočili parkiranje manjših dostavnih vozil (kot so denimo vozila volkswagen caddy, renault kangoo, citroën berlingo ...), preprečili pa bodo dolgotrajno parkiranje večjih dostavnih vozil in avtodomov.

Spremembe tudi za e-vozila

Predlog odloka tudi jasno določa pogoje za uporabo parkirnih mest, namenjenih polnjenju vozil na električni pogon. Pri tem so jasno zapisali, da so ta parkirišča namenjena predvsem za polnjenje e-vozil, ne pa tudi za parkiranje brez polnjenja. »Vozilo mora biti priključeno in polnjenje mora potekati, sicer je uporaba prostora prepovedana,« je razvidno iz gradiva. Predlagana sprememba vključuje tudi sankcije za prekrške, kot je zasedanje prostora, ko polnjenje ni aktivno. 12. člen tega odloka namreč določa, da je na prostoru za polnjenje prepovedano pustiti vozilo, če se polnjenje ne izvaja, če je bilo prekinjeno ali pa če vozilo ni priklopljeno na polnilni kabel. V primeru kršitev bo voznike oziroma lastnike teh vozil doletela globa v višini 80 evrov.

In koliko denarja se bo na ta račun nabralo v mestni blagajni? Sprejem novele odloka sicer nima finančnih posledic za MOL. Na magistratu pa ocenjujejo, da bi lahko na račun plačanih občinskih taks za izdajo parkirnih dovolilnic na območju sosesk prejeli manj denarja »zaradi uvedbe novih pogojev za pridobitev parkirnih dovolilnic za drugo in tretje vozilo«.