Nova pravila za normirani s. p., Janša: To bomo ukinili

Nova zakonodaja o normiranih s. p.-jih uvaja pomembno, skoraj spregledano omejitev: vsak, ki bo po 1. januarju 2026 zaprl normirani s. p., ga naslednjih pet davčnih let ne bo smel ponovno odpreti. Kot poročajo Finance omejitev velja tako za popoldanske kot za polne normirance in ne glede na to, ali bi sicer izpolnjevali prihodkovne pogoje za vstop v sistem. To močno prizadene predvsem sezonske delavce (npr. v turizmu) in občasne ustvarjalce (npr. glasbenike), ki s. p. odpirajo le v časih, ko dejansko delajo. Ti bodo zdaj primorani ohraniti s. p. odprt skozi vse leto in redno plačevati prispevke, ali pa preiti na sistem z dejanskimi odhodki.

Furs v pojasnilu navaja, da bo vsak, ki dejavnost zapre leta 2026, lahko normiranost znova priglasil šele leta 2032. Prehodna določba določa, da se petletna prepoved nanaša na vse prekinitve po 1. januarju 2026; tisti, ki bodo dejavnost zaključili do konca 2025, pa se lahko v sistem vrnejo takoj, če izpolnjujejo prihodkovni pogoj. Ministrstvo za finance ukrep utemeljuje z željo po zajezitvi zlorab, saj naj bi nekateri normirani s. p. odpirali in zapirali zgolj zaradi nižjih davčnih obveznosti. Poudarjajo, da podjetnikom ne omejujejo poslovanja, temveč le dostop do bolj ugodnega režima obdavčitve. Osnovni način obdavčevanja (dejanski prihodki in odhodki) ostaja nespremenjen.

Finance opozarjajo, da nova omejitev kaznuje tudi tiste, ki sistema ne zlorabljajo, ter zmanjšuje prilagodljivost malih in sezonskih podjetnikov. Po njihovem mnenju bi moral Furs ukrepati proti posameznim zlorabam, ne pa uvedbe tako široke prepovedi, ki zmanjšuje konkurenčnost in podjetniško okolje.

Oglasil se je prvak SDS

Na novico se je na spletnem portalu Facebook odzval tudi Janez Janša. »Dodano na seznam Golobovih norosti, ki jih bomo ukinili takoj po volitvah,« je zapisal v sarkastičnem tonu.

