Nova prevara v Sloveniji! Lažna državna stran vam lahko izprazni bančni račun

Neznani storilci na lažni spletni strani zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Gre za phishing napad, namenjen pridobitvi podatkov za dostop do računov aplikacije Viber in spletnih bank, opozarja ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Gre za lažno spletno stran na naslovu gov-si.subvencije223.com, ki posnema podobo uradnih spletnih strani Republike Slovenije ter uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije. »Tovrstne energetske subvencije ne obstajajo, spletna stran pa ni povezana z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, Vlado Republike Slovenije ali drugimi državnimi organi,« je v današnji objavi opozorilo ministrstvo. Uporabnike je pozvalo, naj na povezave ne klikajo in ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov.

Po podatkih nacionalnega odzivnega centra SI-CERT gre za phishing napad, pri katerem se lažna sporočila širijo tudi prek zlorabljenih računov uporabnikov aplikacije Viber, njihov namen pa je pridobiti podatke za dostop do Viber računov in spletnih bank, je dodalo ministrstvo. Uradne spletne strani državne uprave so dostopne na domeni gov.si. Čeprav je v naslovu lažne spletne strani uporabljen zapis "gov-si", je dejanska domena subvencije223.com, pravi ministrstvo in dodaja, da na prevaro kažeta tudi uporaba nekdanjega imena Ministrstvo za infrastrukturo in izmišljena vsebina o izplačilu subvencij. Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezav v sporočilih, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek komunikacijskih aplikacij, kot je Viber.

»Če prejmete takšno sporočilo, ga izbrišite in povezave ne odpirajte. Prevaro lahko prijavite SI-CERT. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne ali mobilne banke oziroma potrdili transakcijo, nemudoma obvestite svojo banko, v primeru finančnega oškodovanja pa tudi policijo,« je pozvalo ministrstvo.