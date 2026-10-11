Nova pridobitev v šentjurskem domu starejših: na nekdanjem žitnem polju Jurijeva hiša stoji

Dom starejših Šentjur že četrt stoletja izvaja celodnevno institucionalno varstvo starejših, v katerem trenutno prebiva 177 stanovalcev, zanje pa skrbi 123 zaposlenih. Dom v hiši Gustav prav tako zagotavlja začasne nastanitve, izvajajo pa tudi pomoč družini na domu za 98 uporabnikov iz Občine Šentjur in štiri iz Občine Dobje.

2,8 MILIJONA je vreden projekt.

»Vizija Doma starejših Šentjur temelji na poslanstvu in filozofiji delovanja Hiše po meri človeka. To pomeni, da se trudimo ustvarjati okolje, v katerem se stanovalci počutijo varne, spoštovane in podprte v vseh življenjskih vidikih. Ključno je, da smo osredotočeni na celovito skrb, ki vključuje tako materialne kot nematerialne potrebe starejših. Program našega dela sledi viziji in analizi trenutnega stanja ter identificira ključne potrebe in priložnosti za izboljšave. Vsak mesec namreč prejmemo več kot 50 prošenj za namestitev, zato je čakalni seznam neizogiben, prednost pri namestitvi pa imajo seveda domačini. Od začetka delovanja leta 1999 se srečujemo s prostorsko stisko,« pravi direktorica doma Suzana Koštomaj, ki je prvič prestopila prag te hiše kot dijakinja pred približno 20 leti.

Zahteven projekt

Ob odprtju so pripravili krajšo slovesnost. FOTO: Mojca Marot

Že takrat je začutila, da je to prostor posebnega poslanstva in skrbi za človeka, ki potrebuje podporo. Sodobni pristopi in zahteve pa narekujejo bivanje starostnikov v eno- ali dvoposteljnih sobah s primerno kvadraturo, lastno kopalnico in zagotovitvijo ostalih podpornih elementov, zato so tudi v Šentjurju morali poiskati možnosti za razširitev kapacitet. In možnost so tudi dobili, saj so tam, kjer so bila nekoč žitna polja, perice pa so prale perilo, zgradili Jurijevo hišo, v kateri je 24 enoposteljnih sob. Projekt, katerega vrednost znaša slabega 2,8 milijona evrov, so sofinancirali država, ministrstvo za solidarno prihodnost ter EU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. »Gre za izjemno pridobitev, glede na to, da smo imeli doslej v domu le malo enoposteljnih sob. S tem prizidkom se povečuje naša kapaciteta s 177 mest na 201 mesto, pri čemer je 10 postelj za začasno bivanje še vedno v Hiši Gustav. Prav tako ponujamo dnevno varstvo, izvajamo pa tudi dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, in sicer v Občini Šentjur za 98 uporabnikov in Občini Dobje za štiri,« je še dejala Suzana Koštomaj.

Trudimo se ustvarjati okolje, v katerem se stanovalci počutijo varne, spoštovane in podprte.

Da je šlo za izredno zahteven projekt, je na odprtju in prerezu traku ob boku direktorice in njene predhodnice Vesne Vodišek Razboršek, zdaj vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, poudaril tudi šentjurski župan Marko Diaci. Priznal je, da je bil to eden najzahtevnejših projektov, tako po vsebinski, tehnični kot tudi finančni plati. Izrazil je razočaranje, da so na razpisu prejeli okoli 150 tisoč evrov manj, kot so pričakovali, zato bo treba najti še nekaj denarja za ureditev okolice. »Res pa je, da sami zidovi ne pomenijo nič, če za njimi ne stojijo ljudje, ki delajo s srcem in jim je mar za tiste, ki tu živijo,« je dejal župan Diaci.

Z Jurijevo hišo so v Domu starejših Šentjur poskrbeli tudi za višjo kakovost bivanja, saj imajo vse sobe lastno kopalnico, prve stanovalce pa bodo vanje namestili v drugi polovici oktobra. Prav tako so v domu zdaj dodatno zaposlili 12 ljudi. »Vsak par rok je dobrodošel, ne nazadnje lahko tako dodatno razvijamo svoje storitve, vpeljujemo nove sodobne koncepte in izboljšujemo kakovost bivanja,« je še poudarila Koštomajeva.

Župan Marko Diaci je pozdravil tudi stanovalce doma. FOTO: Mojca Marot

Jurijevo hišo so odprli (z leve) Suzana Koštomaj, župan Marko Diaci in Vesna Vodišek Razboršek. FOTO: Mojca Marot