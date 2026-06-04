Nova Punta, Riviera in Portorož: slovenske plaže v prenovljeni podobi (FOTO)

Javno podjetje Okolje Piran je v zadnjih mesecih prenovilo več priljubljenih kopališč, kjer želijo domačinom in turistom ponuditi še prijetnejšo morsko izkušnjo. Poudarjajo, da si prizadevajo z obnovami izboljšati predvsem varnost kopalcev in funkcionalnost kopališč ter dolgoročno zaščititi obalo pred obrabo in vplivi vremena. Direktor podjetja Nesi Dulai pravi, da so posegi pomembni tudi zaradi vse več obiskovalcev v poletnih mesecih. Vesel je, da so dela končno možna, saj so v Piranu pred kratkim na novo opredelili območja kopalnih voda. Kot zagotavlja, so poskrbeli za ohranjanje in razvoj tamkajšnjih habitatov v morju.

Nova Punta

Med največjimi letošnjimi posegi izstopa prenova Punte, ene najbolj prepoznavnih kopalnih točk v Piranu, kjer se kamnite ozke ulice starega mesta skoraj dotaknejo morja. Plaža, znana po spektakularnih sončnih zahodih in razgledu proti odprtemu morju, je dobila obnovljen obalni zid ter nove stopnice za varnejši vstop v vodo. Delavci Javnega podjetja Okolje Piran so izvedli zahtevna podvodna dela, utrdili temelje obale in obnovili dotrajane dele kopališča in stopnice. Kopalce bodo letos pričakale stabilnejše površine, lepše urejen dostop v morje in prijetnejši prostor za sončenje tik ob znamenitem piranskem rtu. Uredili so tudi bližnji skalomet za zaščito obale, saj gre za enega burji najbolj izpostavljenih delov obale.

Uredili so tudi skalomet za zaščito obale pred burjo.

Osvežitev je doživela tudi priljubljena plaža pred Hotelom Piran in območjem pri Gledališču Tartini. Tam so uredili nove stopnice in klančino za lažji dostop v morje, na plažo pa nasuli nov prod, ki bo kopalcem omogočil prijetnejši vstop v vodo. To območje velja za eno najbolj fotogeničnih mestnih kopališč v Sloveniji, saj kopalci lahko uživajo tik ob zgodovinskem mestnem jedru, ob pogledu na piransko obzidje, cerkev sv. Jurija in zasidrane barke v mandraču.

Obiskovalce kopališča Riviera pričakujeta urejena ploščad za sončenje in lažji dostop v morje. FOTO: Okolje Piran

Poletni utrip

Priljubljena Riviera ostaja sinonim za bolj umirjeno poletno vzdušje. Tudi ta plaža, ki jo domačini radi izbirajo zaradi nekoliko več miru in odprtega pogleda proti morju, je bila deležna dodatnega urejanja in nasutja proda. Izravnali so betonske površine in odstranili nevarne stopnice. Ob tem so obnovili dostopne poti in izboljšali varnost. Obiskovalce pričakujejo urejena ploščad za sončenje in lažji dostopi v morje. Plaža Riviera je posebej priljubljena med družinami in tistimi, ki iščejo nekoliko bolj sproščeno alternativo živahnemu Portorožu.

Portoroška plaža, ki je naše največje kopališče, se vneto pripravlja na glavno sezono. Tudi letos bo glavno središče poletnega dogajanja na slovenski obali. Obiskovalce čakajo urejene peščene in prodnate površine, športna igrišča, lokali ob morju ter številni dogodki na promenadi. Pred začetkom sezone so dodatno uredili posamezne dele obale in osvežili kopalne površine, tako da bo največja plaža v Sloveniji obiskovalce pričakala v še bolj urejeni podobi. Portoroška plaža tako ostaja simbol poletnega utripa – prostor, kjer se srečajo družine, mladi, športniki in ljubitelji dolgih večerov ob morju. Piran želi z letošnjimi prenovami poskrbeti, da bo poletje na piranski obali še prijetnejše, varnejše in privlačnejše za vse generacije.