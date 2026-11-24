Mednarodna skupina znanstvenikov, v kateri je sodeloval tudi slovenski raziskovalec dr. Miha Krofel, je pregledala podatke iz petih držav, med njimi tudi Slovenije. Ugotovili so, da odstrel volkov pogosto ni prinesel pričakovanega učinka, še več, ponekod je bila po njem izguba domačih živali celo večja. Vprašanje odstrela volkov že dolgo razdvaja javnost – tudi pri nas. Rejci opozarjajo na škodo in strah pred novimi napadi, zagovorniki varstva velikih zveri pa na pomen volkov v naravi. Toda: ali odstranitev volka res pomeni manj napadov na živino?

Odgovore na to vprašanje ponuja raziskava, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Conservation Science and Practice. Med trinajstimi avtorji je, kot rečeno, Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalci so primerjali pet študij iz Slovenije, Slovaške, Latvije, ameriške zvezne države Michigan in Golanske planote v Izraelu. Preverjali so, ali se po odstrelu volkov izgube domačih živali zmanjšajo. Najpogostejši ugotovljeni izid je bil, da odstrel ni imel opaznega učinka. V nekaterih primerih so se izgube zmanjšale, v drugih povečale. Znanstveniki zato opozarjajo, da odstrela ni mogoče označiti za zanesljiv način zaščite čred.

Razbijanje tropov

Ker se je ukrep rednega odstrela dela populacije volkov večinoma izvajal zgolj na podlagi prepričanj, so v zadnjih desetletjih v več državah začeli opravljati naprednejše analize, da bi ugotovili, kako učinkovit je dejansko ta ukrep v praksi. »Tako je bilo tudi v Sloveniji, kjer je prva raziskava, ki smo jo leta 2011 opravili na biotehniški fakulteti in Zavodu za gozdove Slovenije, pokazala, da poseganje v populacijo volkov na podlagi splošnega, kvotnega odstrela ni prineslo želenega učinka,« je povedal Krofel. Podobno so pokazale izkušnje iz drugih držav po svetu; njihov nedavni pregled opozarja na pazljivost, ki je potrebna, kadar se želi škoda zaradi napadov volkov preprečevati z odstrelom plenilcev.

Dr. Miha Krofel z biotehniške fakultete na enem izmed lovišč volkov na Menišiji FOTO: Mavric Pivk

Slovenski podatki v raziskavi so zajemali obdobje med letoma 1996 in 2009. Raziskovalci so primerjali spremembe v številu odstreljenih volkov in zabeleženih primerih plenjenja med zaporednimi leti. Pri približno 65 odstotkih primerjanih obdobij so zabeležili ugoden vzorec sprememb, pri 25 odstotkih pa povečanje izgub, pri čemer se je skupno število primerov plenjenja še povečalo. V ameriškem Michiganu so na določenem prostoru po odstranitvi volkov ugotovili, denimo, za 78 odstotkov večjo nevarnost ponovitve izgub domačih živali. Na Golanski planoti je bila v nekaterih primerjavah nevarnost ponovitve izgub za 70 odstotkov večja.

To ne pomeni, da odstrel povzroči nujno tudi več napadov, kaže pa, kako nepredvidljive so lahko njegove posledice. Raziskovalci opozarjajo na možnost, da se težave po odstranitvi volkov prenesejo na sosednje črede. Rezultati kažejo, da v večini primerov takšen poseg niti nima vpliva na število škod. Še več, kadar se je pokazal kakšen učinek, je bilo pogosteje, da so se po odstrelu škode povečale, namesto da bi se zmanjšale. Raziskovalci sklepajo, da je to najverjetneje povezano z razbijanjem volčjih tropov, do česar pride, kadar je odstreljen kateri izmed vodilnih članov tropa. Preživeli volkovi iz razpadlih tropov se pogosteje preusmerijo na plenjenje drobnice.

Pomembno je, torej, katerega volka odstranijo. Na tveganje vplivajo tudi odnosi v tropu, razpoložljivost naravnega plena ter način varovanja ovac in drugih domačih živali. Med zaščitnimi ukrepi raziskovalci omenjajo ograje in prisotnost pastirjev. Raziskava je seveda pomembna tudi za Slovenijo, kjer se ob napadih na pašne živali vedno znova odpirajo razprave o odstrelu. Njeno sporočilo ni, da odstrel nikoli ne deluje, pač pa da njegova učinkovitost pri preprečevanju izgub domačih živali ni zanesljivo dokazana.