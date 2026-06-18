Nova razkritja v aferi Black Cube: taksist razkril, koga je peljal na sedež SDS

Afera Black Cube dobiva nove razsežnosti. V oddaji Tarča so se soočili nekateri ključni akterji zgodbe, ki že več dni pretresa politični prostor. V studiu Erike Žnidaršič so bili med drugim odvetnik in nekdanji predsednik nadzornega sveta Darsa Jože Oberstar, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, nekdanji tožilec Boštjan Penko ter varnostna strokovnjaka Denis Čaleta in Branko Lobnikar.

Predstavljeno pričevanje taksista, ki naj bi pomembno dopolnilo doslej znano zgodbo

Neimenovani voznik je za oddajo povedal, da je 22. decembra 2025 na Brniškem letališču prevzel štiri moške, ki so prispeli z zasebnim letalom iz Tel Aviva. Kot pravi, o njih takrat ni vedel ničesar. Dobil je le listek z naslovom Trstenjakova ulica, kjer je sedež SDS. »Po številki sem takoj vedel, da gre za sedež stranke,« je povedal. Po njegovih besedah je tri potnike odložil pred stavbo, eden pa naj bi z njim odšel še na obrok. Pod nadstreškom naj bi ob prihodu stal moški, za katerega voznik meni, da je bil predsednik SDS Janez Janša, čeprav tega ne želi z gotovostjo trditi.

Po podatkih, predstavljenih v oddaji, naj bi bili na letalu nekdanji šef izraelskega sveta za nacionalno varnost Giora Eiland, Liron Tzur, ustanovitelj Black Cuba Dan Zorella in še ena oseba z zakrito identiteto. Prav podatki o letih, taksi prevozih in hotelskih nastanitvah naj bi bili ključni pri sestavljanju časovnice obiskov izraelskih predstavnikov v Sloveniji.

Janša medtem vztraja, da v ozadju razkritij stoji Sova, ki naj bi po njegovem nezakonito nadzirala sedež stranke. Trdi tudi, da pozna le Eilanda, ne pa Zorelle ali Tzurja, ter zavrača povezave s posnetki, ki so se pojavili v javnosti.