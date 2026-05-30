Nova ureditev na Vršiču: »Parkirati ne bo mogoče, promet pa ostaja odprt«

Prelaz Vršič se je zadnja leta tako rekoč dušil v prometu. Kolone avtomobilov, motoristi na panoramskih vožnjah, nepravilno parkiranje vsepovprek, zastoji v serpentinah in hupanje v osrčju Triglavskega narodnega parka so postali skoraj zaščitni znak vsake poletne sezone. Vsakomur je bilo jasno, da bo treba nekaj ukreniti.

A kljub novi prometni ureditvi, ki jo s 15. junijem uvaja ministrstvo za infrastrukturo, da bi umirili promet in zaščitili okolje, prometni kaos ostaja in se bo očitno samo še povečal. Parkiranje na prelazu letos sploh ne bo mogoče, saj gradbena dela še ne bodo dokončana, obenem pa cesta ostaja odprta za tranzitni promet. Očividci potrjujejo, da je neznosno na Vršiču že zdaj, ko se sezona sploh še ni začela, saj se številni avtomobili in motorji ustavljajo na vrhu in želijo parkirati, vendar ne morejo, zato nastanejo zastoji. Večinoma gre za tuje turiste, na čakanje v zastoju pa so obsojeni tudi domačini, ki se prek Vršiča vozijo na primorsko ali na gorenjsko stran.

Vršič se duši v prometu. FOTO: Janko Humar

Brezplačni avtobusi

Nov prometni režim uvaja sistem dvojnih zapornic, ki omogočajo tranzitni promet ter dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore. ​Levo mimo zapornice gredo tisti, ki so v tranzitu, mimo zapornice desno pa naj bi šli tisti, ki bodo parkirali na prelazu. A z ministrstva za infrastrukturo obveščajo, da »bo desni pas, ki je sicer namenjen parkiranju na prelazu, v letu 2026 trajno zaprt«.

Ključni del novega prometnega režima naj bi bil javni avtobusni prevoz med Kranjsko Goro in Bovcem in bo v turistični sezoni 2026 brezplačen, zagotavljajo na ministrstvu za infrastrukturo. Država želi tako del prometa preusmeriti na javni prevoz. Linija, ki bo delovala od 1. junija do 30. septembra, trenutno vključuje 14 postajališč, med njimi so Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, Izvir Soče in dolina Trente. Tri postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, ki so še v izgradnji, bodo aktivirana postopoma v poletju. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 4.30 do okoli 21.30, frekvenca voženj pa bo okrepljena med 26. junijem in 31. avgustom.

Čeprav dela še niso končana, so že uvedli nov prometni režim. FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Neomejeno pločevine

Cesta čez Vršič torej ostaja še naprej odprta za tisoče avtomobilov, motorjev, kombijev in avtodomov, medtem ko bodo omejitve najbolj občutili prav manj številni gorniki, ki Vršič uporabljajo kot izhodišče za visokogorske ali alpinistične ture, in domačini, ki jim je ta cesta najbližja povezava med Gorenjsko in Primorsko, saj bodo še naprej čakali v zastojih tranzitnega prometa in bentili nad takšno ureditvijo.

Podobno se že dve leti dogaja v dolini Vrata, ki se nahaja prav tako v občini Kranjska Gora. Tudi tam se množice turistov na hitro pripeljejo do Aljaževega doma, se poslikajo s Triglavsko severno steno, plačajo štiri evre in odpeljejo nazaj, medtem ko morajo gorniki, ki gredo običajno za dva dni na Triglav, samo za parkiranje plačati 40 evrov.