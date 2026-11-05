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KOČEVSKA REKA

Nova žaga bo med največjimi v Evropi: največja naložba v lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi

Testni pogon obrata v Kočevski Reki predviden decembra 2027.
Proizvodnja bo usmerjena v izdelavo kakovostnega bukovega žaganega lesa. FOTO: Mateja Kotnik

Proizvodnja bo usmerjena v izdelavo kakovostnega bukovega žaganega lesa. FOTO: Mateja Kotnik

»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine,« je pojasnil Rok Rutar. FOTO: Matej Povše

»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine,« je pojasnil Rok Rutar. FOTO: Matej Povše

»Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše

»Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše

Takšna bo velikanka v Kočevski Reki. FOTO: Render

Takšna bo velikanka v Kočevski Reki. FOTO: Render

Proizvodnja bo usmerjena v izdelavo kakovostnega bukovega žaganega lesa. FOTO: Mateja Kotnik
»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine,« je pojasnil Rok Rutar. FOTO: Matej Povše
»Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše
Takšna bo velikanka v Kočevski Reki. FOTO: Render
Simona Fajfar
 5. 11. 2026 | 15:14
4:00
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Potem ko so na začetku letošnjega leta v državnem podjetju Slovenski državni gozdovi napovedali 50-milijonsko naložbo v nov lesni center v Kočevski Reki, kjer deluje državno podjetje Fagus Slovenica, to je bilo desetletja znano kot Snežnik Kočevska Reka, so proizvodnjo v tem podjetju oktobra ustavili. Zaposlene so prezaposlili, zdaj pa demontirajo jeklene konstrukcije na objektih, ki so predvideni za rušitev.

Kot gorivo bo uporabljala predvsem zeleno biomaso iz okoliških gozdov in lesne ostanke iz predelave bukove hlodovine.

Na mestu stare žage bodo namreč postavili lupilno linijo s sortirnico hlodovine, zgradbo z žagarskim obratom in sortirnico desk, sušilnice, energetsko centralo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, logistično in drugo opremo ter pripadajoče manipulacijske in skladiščne površine. Pri projektu sodeluje pet glavnih dobaviteljev opreme, od tega sta dva slovenska: največji dobavitelj je podjetje Mebor iz Železnikov, ki bo dobavilo osrednji, žagarski del nove proizvodnje, podjetje Smarti oziroma TAB System iz Kranja pa bo dobavilo merilne in skenirne sisteme za ocenjevanje kakovosti lesa.

Takšna bo velikanka v Kočevski Reki. FOTO: Render
Takšna bo velikanka v Kočevski Reki. FOTO: Render

»Začetek pripravljalnih gradbenih del planiramo do konca novembra,« je obvestilo podjetje. »Pripravljalna dela vključujejo zemeljska dela, izkope, nasutja in utrjevanje terena. S tem bodo izpolnjeni pogoji za gradbena, obrtniška in montažna dela, katerih začetek je načrtovan marca 2027.« Po načrtih bodo tehnološko opremo montirali od konca aprila do novembra 2027, tako da bo decembra 2027 testni zagon novega obrata.

»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine. Po načrtih bo SiDG zagotavljal približno 60 odstotkov vhodne surovine iz državnih gozdov, preostanek pa bo družba pridobivala iz zasebnih gozdov in uvoza,« pravi Rok Rutar, direktor Fagus Slovenica.

»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine,« je pojasnil Rok Rutar. FOTO: Matej Povše
»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine,« je pojasnil Rok Rutar. FOTO: Matej Povše

Nova proizvodnja bo usmerjena v izdelavo kakovostnega bukovega žaganega lesa, v večini parjenega, z dimenzijami in vlažnostjo, prilagojeno zahtevam kupcev, predvsem v pohištveni industriji.

Podjetje bo imelo kogeneracijsko enoto za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, ki bo imela toplotno moč 8 MW in električno moč 2 MW. »Predvidena letna proizvodnja znaša okoli 64.000 MWh toplotne in 16.000 MWh električne energije,« pojasni Rutar. »Kot gorivo bo uporabljala predvsem zeleno biomaso iz okoliških gozdov in lesne ostanke iz predelave bukove hlodovine. Zagotavljala bo energijo za delovanje novega obrata, del proizvedene električne energije pa bo namenjen oddaji v omrežje.«

»Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše
»Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše

Mag. Marko Matjašič, glavni direktor SiDG, ocenjuje, da družba Fagus Slovenica, ki nadaljuje 73-letno tradicijo podjetja Snežnik, z investicijo v novi lesno-energetski center v Kočevski Reki načrtuje lesni center, katerega pomen presega lokalni in slovenski prostor: »Z načrtovano letno zmogljivostjo predelave okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine bo novi obrat največja tovrstna žaga v Sloveniji in se bo uvrščal tudi med največje tovrstne obrate v Evropi. Gre za največjo naložbo v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi.«

60 ODSTOTKOV vhodne surovine bo iz državnih gozdov.

Naložba ima mednarodno razsežnost, saj bo v proizvodnji uporabljeno slovensko znanje, obenem pa računajo na to, da bo obrat pomembno vplival na razvoj lesnopredelovalne dejavnosti na kočevsko-ribniškem območju, pravi Matjašič: »Glede na dolgoletno tradicijo gozdarstva in predelave lesa ter razpoložljivost surovine v okoliških gozdovih je bila Kočevska Reka logična izbira za postavitev novega lesno-energetskega centra.« 

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