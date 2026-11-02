Nove cene goriv bi lahko razočarale voznike, spremembe prihajajo opolnoči

Opolnoči se bo na servisih zunaj avtocest 95-oktanski bencin pocenil za 0,1 centa na 1,626 evra. Dizelsko gorivo in kurilno olje se bosta podražila za po 1,4 centa na 1,949 evra in 1,572 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 9. novembra, je danes sporočilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Če te oprostitve ne bi veljale in cen ne bi regulirali, bi po oceni ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,838 evra, dizel okoli 2,229 evra in kurilno olje okoli 1,787 evra za liter.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila, da bi lahko trošarine začasno znižala pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. V Evropski komisiji so prošnji naklonjeni, predlog mora potrditi še Svet EU. Države bodo o slovenski prošnji odločale predvidoma v sredo.