Nove cene goriv! Koliko bomo od torka plačevali na črpalkah?

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za štiri cente na 1,702 evra, cena litra dizla pa se bo zvišala za 4,2 centa na 1,923 evra. Za toliko se bo podražil tudi liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,546 evra.

Cene bodo veljale do vključno 26. oktobra, so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent.

Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,901 evra, za liter dizla okoli 2,138 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,761 evra.

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so nedavno objavili, da so prošnji naklonjeni.

Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije. Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Vlada je medtem že septembra tudi dodatno znižala trošarino za kurilno olje. Skladno s pred tem sprejeto novelo zakona o trošarinah se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje namreč znižal s 157,5 evra na 42 evrov za 1000 litrov. Vlada pa je izkoristila zakonsko možnost in trošarino še dodatno znižala za 50 odstotkov, torej z 42 evrov na 21 evrov za 1000 litrov, kar je spodnja meja glede na evropsko direktivo. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.