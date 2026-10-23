Nepremičnine bodo na papirju še dražje! Nove ocene prinašajo tudi do 15 odstotkov višje vrednosti

Cene rabljenih nepremičnin dosegajo rekordne vrednosti. Geodetska uprava (Gurs) je izračunala, da so se stanovanja na ravni države v prvem polletju glede na leto prej podražila za osem odstotkov, stanovanjske hiše za štiri. Srednja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v večstanovanjski stavbi je na ravni države prvič presegla mejo 3500 evrov, v Ljubljani, kjer so cene stanovanj najvišje, pa mejo 5600 evrov. Skupna vrednost prometa z nepremičninami v prvi polovici leta je znašala okoli 1,8 milijarde evrov in je bila v primerjavi s prejšnjim polletjem za 13 odstotkov višja.

Ponudba stanovanjskih nepremičnin bo tudi v prihodnje zaostajala za povpraševanjem.

Tudi Banka Slovenije v poročilu navaja, da je rast cen stanovanjskih nepremičnin (in najemnin) za stanovanja ob okrepljenih inflacijskih pritiskih letos dobila pospešek, povečala se je tudi precenjenost nepremičnin. Medletna rast cen stanovanjskih nepremičnin se je v prvi polovici leta povzpela na več kot devet odstotkov, medtem ko je v preteklih treh letih znašala v povprečju 7,4 odstotka. Pričakujejo, da se bo v prihodnje rast cen zaradi omejene ponudbe predvidoma nadaljevala, pa tudi strukturni dejavniki kažejo, da bo ponudba stanovanjskih nepremičnin tudi v prihodnje zaostajala za povpraševanjem.

Na drugi strani rastejo tudi finančna sredstva gospodinjstev. Banka Slovenije je zapisala, da so se konec drugega četrtletja letos v zadnjem letu povečala za 9,8 milijarde evrov na 100,4 milijarde, kar je največje povečanje doslej. Za 1,9 milijarde evrov na 33,7 milijarde so se zvišale vloge v bankah (od tega je 89 odstotkov v domačih bankah). To pomeni, da bi samo z letošnjim povečanjem vlog gospodinjstev lahko pokrili celoten promet z rabljenimi nepremičninami v prvem polletju, ki je znašal 1,8 milijarde evrov.

Zastarale vrednosti

»Vzpostavili smo monitoring sistem podatkov o nepremičninah in spremljamo njihovo kakovost,« je povedal Dušan Mitrović, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin. Foto: Blaž Samec

Leto 2026 gre h koncu, v Gursovi aplikaciji, v kateri so nepremičninam pripisane posplošene vrednosti, ki so jih izračunali državni geodeti, pa so še vedno navedene vrednosti, ki veljajo na dan 1. januar 2025. Kdaj bomo dobili nove vrednosti? Prej so vrednosti indeksirali, po novem pa po besedah direktorja Urada za množično vrednotenje nepremičnin pri Gursu»prilagajamo modele vrednotenja na nov datum vrednosti«. Modeli vrednotenja se pripravljajo in bodo predvidoma sprejeti z Uredbo na Vladi RS aprila 2027, odražali pa bodo stanje 1. januarja 2027. »Torej, nove vrednosti na datum 1. januar 2027 bodo na voljo v evidenci vrednotenja predvidoma aprila 2027,« je pojasnil ter dodal, da jih bodo po dozdajšnjih podatkih v povprečju zvišali za 10–15 odstotkov, odvisno od lokacije in vrste nepremičnine (ali gre za stanovanje, hišo ali stavbno zemljišče). Ko govorimo o evidencah Gursa, jim mnogi očitajo, da podatki o nepremičninah niso dovolj kakovostni. Prav ta argument so uporabljali nekateri nasprotniki zakona, ki bi prinesel obdavčitev nepremičnin. Vladaje želela z njim spodbuditi, da na trg pride čim več stanovanj. Pod vladose zdi, da takšnega zakona ne bo. Minister za financeje ob več priložnostih izjavil, da nepremičninskega davka ne bo. Se pa glede na površine danes denimo odmerja nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča (NUSZ), zato nas je zanimalo, kako bo Gurs zagotovil večjo kakovost podatkov o nepremičninah. »Vzpostavili smo monitoring sistem podatkov o nepremičninah in spremljamo njihovo kakovost. Prav tako izvajamo projekt sodobnega zajema podatkov o stavbah s pomočjo LIDAR/poševni ortofoto z uporabo umetne inteligence (UI),« je odvrnil Mitrović. Dodal je, da bodo na geodetski upravi izvajali aktivnosti v smeri izboljšanja kakovosti podatkov, a je to odvisno tudi od razpoložljivih finančnih sredstev.