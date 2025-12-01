Slovenec krivdo priznal! Vplivnico Fani ubito stlačil v kovček in zakopal

Minuli konec tedna se je končalo iskanje graške vplivnice ter pevke Stefanie Fani Pieper, ki so jo pogrešali od prejšnje nedelje: »Danes popoldne smo v okolici Majšperka v gozdu našli truplo ženske, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila pogrešana na območju Avstrije,« je v sobotnem popoldnevu sporočila Anita Kovačič z mariborske policijske uprave. Dodala je, da sta ob mariborskih kriminalistih ogled kraja dogodka opravila tudi dežurni preiskovalni sodnik ter dežurni državni tožilec. Iz Gradca pa je prišlo policijsko sporočilo v drugem dnevu policijskega zasliševanja 31-letnega slovenskega osumljenca Patrika Megliča: »Osumljenec je zdaj priznal.«

Zadavil v Avstriji, skril v Sloveniji

Kmalu zatem je avstrijski časnik Kronen Zeitung že razkril sobotno dogajanje – Patrik Meglič naj bi prekinil molk ter pokazal pripravljenost na sodelovanje; zatem je razkril, kje je truplo vplivnice: »Glede na zaslišanje naj bi 31-letnik zadavil svojo prijateljico, jo zapakiral v kovček ter zakopal v slovenskem gozdu.« Zakaj je prišlo do grozljivega dejanja, pa niso mogli z gotovostjo odgovoriti niti včeraj, ko je v Gradcu potekala zaključna novinarska konferenca po iskanju Fani, ki je nekaj dni vzbujalo mednarodno pozornost.

Pogrešano so iskali slovenski in avstrijski policisti, iskanje je bilo obsežno in zahtevno. FOTO: Policija

»Potrebni so še nadaljnji preiskovalni postopki, tudi glede motiva dejanja,« je včeraj povedal avstrijski državni odvetnik Christian Kroschl na novinarski konferenci v Gradcu, kjer so (po dnevih raznovrstnih objav neuradnih podatkov in zgodb avstrijskih medijev) predstavili uradni obširni opis iskanja, ki ga je prejšnjo nedeljo zvečer sprožila prijava Fanijine prijateljice iz službe: ker Fani ni prišla delat, jo je sodelavka dvakrat neuspešno iskala doma. Soseda je sodelavki povedala, da Fanijin pes glasno laja, zato je poklicala 31-letnega Megliča, da bi – tako kot občasno – popazil na žival. Zatem je poklicala policijo.

Ko je patrulja prišla pred Fanijino stanovanje, jim je vrata odprl Patrik: »Verodostojno je povedal, da ne ve, kje je pogrešana in da zgolj skrbi za njenega psa,« je policija opisala prvi stik; in čeprav so policisti zaznali sledi krvi na podboju, ni bilo drugih vidnih znakov nasilnega dejanja. Šele kasneje se je izkazalo, da je bila večina krvavih madežev s podboja odstranjenih – a ko so se pojavili prvi sumi preiskovalcev, da bi bil lahko z izginotjem povezan tudi Patrik, ta ni bil več dosegljiv za avstrijske policiste. Med drugim je ena soseda navedla, da je Patrika videla, kako je zapustil stavbo s ponjavo ali preprogo prek rame, je navedel Markus Haas z avstrijske policije.

Ko so Patrika Megliča predali avstrijskim preiskovalnim organom, je najprej neuspešno lagal, nato pa povedal, kam je zakopal bivšo. FOTO: Lpd Steiermark/Policija

Patrikov telefon so našli pri njegovi mami v Avstriji. Šele pozneje so – s pomočjo tehničnih sredstev – ugotovili, da je Patrik med nedeljo in ponedeljkom večkrat prestopil slovensko-avstrijsko mejo. V tem času naj bi prepeljal in zakopal kovček s Fani v gozdu, nato pa v Šentilju zažgal svojega rdečega golfa: »Osumljeni je na parkirnem prostoru notranjost vozila polil z vnetljivo tekočino in zanetil požar, s čimer je nameraval uničiti sledove kaznivega dejanja. Po tem se je odpravil v notranjost poslovnega prostora in zaposlene prosil za pomoč pri gašenju vozila,« je včeraj razkril vodja mariborskega Sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič. Zaposleni so poklicali policijo, ta pa je v informacijskem sistemu opazila, da Megliča severni sosedje iščejo z evropskim nalogom za prijetje in predajo, zato so ga pridržali ter priprli.

Vodja Sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi Stanko Vidovič (na desni) je v Gradcu predstavil delovanje slovenske policije med iskanjem nesrečnice. FOTO: Florian Huber/Lpd Štajerske

Očima in brata izpustili

V torek so Patrika privedli pred preiskovalnega sodnika mariborskega okrožnega sodišča, od tam pa so ga v petek predali Avstrijcem. Patrik našim preiskovalcem ni dal nobenih konkretnih podatkov, zato je bilo iskanje Fani obširno ter dolgotrajno: »Z različnimi metodami dela smo poskušali rekonstruirati pot osumljenca oziroma osumljencev ter zožiti območje iskanja, v skladu z zbranimi obvestili smo izvajali iskanje pogrešane na več različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor,« je opisoval Vidovič. Ob pomoči tehnike in psov pa so govorili s precej občankami in občani, ki so jih zaprosili za pomoč ter se jim včeraj tudi zahvalili za posredovane informacije. A dokončni uporabni podatki so prišli od avstrijskih kolegov: »V okolici Majšperka smo našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa žensko truplo,« je konec iskanja opisal Vidovič. V naslednjih dneh naj bi žrtvino truplo prepeljali v Gradec na sodno obdukcijo, da ugotovijo vzrok smrti. Avstrijski mediji opozarjajo, da je Fani umrla prav v času, ko potekajo dnevi boja proti nasilju nad ženskami.

Na podboju njenega stanovanja so našli nekaj krvavih sledi, večina je bila odstranjenih. FOTO: Instagram

Potem ko je osumljeni priznal dejanje in razkril lokacijo Fanijinega trupla, pa so iz avstrijskega pripora izpustili Patrikovega očima in brata, ki so ju priprli prejšnji teden: »Po priznanju 31-letnika in po najdbi trupla sta odpadla razloga za pripor zaradi nevarnosti prikrivanja dokazov,« so sporočili. Avstrijski mediji pa so navedli tudi osumljenčevo izjavo, da oba sorodnika nista bila povezana z njegovim dejanjem, ki ga je pripeljalo v graški pripor Graz-Jakomini, v nadaljevanju pa bo sledil proces na graškem deželnem kazenskem sodišču. Če bi ga obtožili umora, za kar ga sicer trenutno sumijo ter še dodatno preiskujejo, bi mu lahko prisodili do 20 let zapora – v najostrejšem primeru celo odvzem prostosti do konca Patrikovega življenja.