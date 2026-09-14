Nove podrobnosti napada na policista v Vodicah, streljal naj bi Martin iz Kranja

POLICIJSKA AKCIJA

V soboto zjutraj so sklenili preiskavo na terenu po filmskem begu 21-letnika. Kaj je mladega Kranjčana gnalo k tako nerazumnemu dejanju, še ugotavljajo.

Iskalna akcija ob gorenjski avtocesti se je zaključila v sobotnem jutru, ko so policisti našli odvrženo službeno pištolo, ki jo je 21-letni osumljenec med divjim pobegom odvrgel iz ukradenega patruljnega vozila na odseku med Kosezami in Šmartnim. Po naših podatkih gre za Martina Aliča, kličejo ga Martič, iz Kranja. Pot v Radovljico, kjer se je končal filmski lov nanj, pa po naših virih naj ne bi bila naključna. Od tam naj bi bilo namreč njegovo dekle. Z najdbo orožja se je sklenil eden bolj negotovih delov obsežne preiskave petkove reševalne in lovske akcije, ki se je začela kot običajen ...