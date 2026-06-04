  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AFERA FOTOPUB

Odvetnik molči, Dušan Smodej v tujini: novi zapleti v odmevni aferi Fotopub

Obtoženi Dušan Josip Smodej dosegel prestavitev predobravnavnega naroka. Tožilka in Smodejev zagovornik bi sojenje v aferi Fotopub zaprla za javnost.
Dušan Smodej med 25. majem in 12. junijem dela v Franciji. FOTO: Črt Piksi

Dušan Smodej med 25. majem in 12. junijem dela v Franciji. FOTO: Črt Piksi

Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik

Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik

Smodejev zagovornik Miloš Zarić ni odgovoril niti na eno novinarsko vprašanje po obravnavi. FOTO: Dejan Javornik

Smodejev zagovornik Miloš Zarić ni odgovoril niti na eno novinarsko vprašanje po obravnavi. FOTO: Dejan Javornik

Okrožna državna tožilka Jride Mršnik Poljak je predlagala, da se javnost izloči iz sojenja v aferi Fotopub. FOTO: Dejan Javornik

Okrožna državna tožilka Jride Mršnik Poljak je predlagala, da se javnost izloči iz sojenja v aferi Fotopub. FOTO: Dejan Javornik

Bo odgovarjal za dogodek v Fotopubu? FOTO: Črt Piksi

Bo odgovarjal za dogodek v Fotopubu? FOTO: Črt Piksi

Dušan Smodej med 25. majem in 12. junijem dela v Franciji. FOTO: Črt Piksi
Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik
Smodejev zagovornik Miloš Zarić ni odgovoril niti na eno novinarsko vprašanje po obravnavi. FOTO: Dejan Javornik
Okrožna državna tožilka Jride Mršnik Poljak je predlagala, da se javnost izloči iz sojenja v aferi Fotopub. FOTO: Dejan Javornik
Bo odgovarjal za dogodek v Fotopubu? FOTO: Črt Piksi
Tomica Šuljić
 4. 6. 2026 | 05:00
 4. 6. 2026 | 06:46
3:46
A+A-

V sredo zgodaj popoldne se je, kot smo že poročali, pred okrožnim sodiščem v Ljubljani trlo novinarjev, fotografov in snemalcev, ki so prišli na začetek sojenja oziroma predobravnavni narok zoper glavnega protagonista afere Fotopub Josipa Smodeja, ki je sicer bolj znan po imenu Dušan Smodej. Predobravnavni narok so prestavili na začetek julija, saj je Smodej po lastnih izjavah na delu v Franciji.

image_alt
Sodišče čakalo Dušana Josipa Smodeja, a njega ni bilo: pred stavbo nenavadno dogajanje (VIDEO)

Spolno nasilje, droge, poškodbe

Proti Josipu Dušanu Smodeju je bila konec lanskega februarja vložena obtožnica zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe. Dejanja izvirajo iz obdobja, ko je bil Smodej vodja društva Fotopub, v prostorih slednjega so se odvijala druženja in zabave, v povezavi s katerimi naj bi storil obe dejanji spolnega nasilja. Na predobravnavnem naroku bi se moral izreči, ali krivdo za očitana dejanja tudi priznava.

Šele pred sodno dvorano številka 327 smo končno izvedeli, da je Smodejev odvetnik pred sodiščem ljubljanski zagovornik Miloš Zarić; v dvorani pa smo izvedeli, da je Smodej v času sodne preiskave in pritožb na obtožnice imel še drugega zagovornika. Zarić po koncu obravnave ni želel govoriti z mediji, ampak jo je jadrno ucvrl mimo mikrofonov in kamer. Smodeja na sodišče ni bilo, sodnica Vesna Podjed pa je kmalu po začetku sodnega naroka pojasnila, da je na okrožno sodišče po elektronski pošti prišla vloga obtoženca, naslovljena kot prošnja za pomoč pri udeležbi na predobravnavnem naroku.

4 KAZNIVA DEJANJA

omenja obtožnica.

Smodej je ponovil argument, ki ga je že poprej sodnici povedal njegov zagovornik; Zariću je bil vpogled v Smodejev spis omogočen v terminu, ko ni bilo možno fotokopiranje celotnega spisa, zato je predlagal preložitev naroka. Ob tem pa je Smodej sodnici še pojasnil, da je trenutno v Franciji na delu ter da je pripravljen, da se narok opravi telefonsko ali po videokonferenci – odprt pa je bil tudi za možnost, da mu sodišče (zaradi domnevno slabega gmotnega položaja) posodi denar za pot do Slovenije. Drugače bo prisiljen ostati v Franciji, ker da mora povrniti stroške (v primeru odhoda z dela).

Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik
Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik

Sodnica je pojasnila, da je obtoženčeva prošnja glede videokonference prišla prepozno, da bi jo sodišče lahko organiziralo. Ker Smodej navaja, da je na delu v Franciji med 25. majem in 12. junijem, se je sodnica odločila, da se predobravnavni narok ne opravi včeraj, saj ni minil osemdnevni rok od vročitve vabila. »Šlo je za postopkovni zaplet,« je dogajanje v dvorani kasneje povzela okrožna državna tožilka Jride Mršnik Poljak. Tako je obramba dobila nov čas za pripravo na sojenje, saj je sodnica za datum novega predobravnavnega naroka določila termin tretjega julija.

Smodejeva obramba je dobila čas za pripravo na sojenje.

Tik pred koncem začetka sojenja v aferi Fotopub pa je s predlogom za izločitev javnosti na naslednjem predobravnavnem naroku in v nadaljevanju na glavni obravnavi presenetila tožilka Mršnik Poljakova, in to zaradi varstva osebnega življenja obeh oškodovank, izmed katerih je bila ena v času dejanj mladoletna: »V takih primerih tožilstvo vedno predlaga izključitev, ker se mi zdi tako tudi primerno,« je dejala tožilka, ki ni hotela povedati, kakšno kazen bo zahtevala za Smodeja: »To je pa še zelo prezgodaj, da bi se o tem pogovarjali.«

S predlogom tožilstva o izločitvi javnosti se je strinjal tudi odvetnik Zarić. Sodnica se bo do predloga o izločitvi javnosti še opredelila. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

sojenjesodiščepredobravnavni narokDušan Josip SmodejFotopubokrožno sodiščeDušan Smodejspolne zlorabe
ZADNJE NOVICE
09:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Trbovelj Srba in Bosanec gojili konopljo in kradli električno energijo (FOTO)

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
4. 6. 2026 | 09:01
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: Sin ni nadomestek partnerja (Suzy)

Čeprav ste nemočni in osamljeni, zdaj trga vezi ter vam ne dovoli več, da ga čustveno izsiljujete, mu ukazujete ali ga usmerjate z nasveti, ki jih ne prenese več.
4. 6. 2026 | 09:00
08:57
Novice  |  Slovenija
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA BOHINJ

V Bohinju se je zapletlo tik pred temo: mlada Danca so reševali okoli Ražnove Suhe

Mlada pohodnika sta obtičala v divjem bohinjskem svetu, pred nočjo sta morala poklicati pomoč.
4. 6. 2026 | 08:57
08:40
Bulvar  |  Zanimivosti
IZ KENIJE

Šok na letališču: tihotapili 709 morskih živali v vrečkah in škatlah, mnoge poginile

Številne niso preživele petdnevnega transporta. Iz Afrike v Južno Ameriko v plastičnih vrečkah.
4. 6. 2026 | 08:40
08:30
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
08:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT V DRAVOGRADU

Incident v Dravogradu! Policijski pes pobegnil in ugriznil občana

Odredili so strokovni nadzor
4. 6. 2026 | 08:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Kartica za slovenske voznike, ki odpira dostop do najhitrejših polnilnic

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki