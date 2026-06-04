Odvetnik molči, Dušan Smodej v tujini: novi zapleti v odmevni aferi Fotopub

V sredo zgodaj popoldne se je, kot smo že poročali, pred okrožnim sodiščem v Ljubljani trlo novinarjev, fotografov in snemalcev, ki so prišli na začetek sojenja oziroma predobravnavni narok zoper glavnega protagonista afere Fotopub Josipa Smodeja, ki je sicer bolj znan po imenu Dušan Smodej. Predobravnavni narok so prestavili na začetek julija, saj je Smodej po lastnih izjavah na delu v Franciji.

Spolno nasilje, droge, poškodbe

Proti Josipu Dušanu Smodeju je bila konec lanskega februarja vložena obtožnica zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe. Dejanja izvirajo iz obdobja, ko je bil Smodej vodja društva Fotopub, v prostorih slednjega so se odvijala druženja in zabave, v povezavi s katerimi naj bi storil obe dejanji spolnega nasilja. Na predobravnavnem naroku bi se moral izreči, ali krivdo za očitana dejanja tudi priznava.

Šele pred sodno dvorano številka 327 smo končno izvedeli, da je Smodejev odvetnik pred sodiščem ljubljanski zagovornik Miloš Zarić; v dvorani pa smo izvedeli, da je Smodej v času sodne preiskave in pritožb na obtožnice imel še drugega zagovornika. Zarić po koncu obravnave ni želel govoriti z mediji, ampak jo je jadrno ucvrl mimo mikrofonov in kamer. Smodeja na sodišče ni bilo, sodnica Vesna Podjed pa je kmalu po začetku sodnega naroka pojasnila, da je na okrožno sodišče po elektronski pošti prišla vloga obtoženca, naslovljena kot prošnja za pomoč pri udeležbi na predobravnavnem naroku.

4 KAZNIVA DEJANJA omenja obtožnica.

Smodej je ponovil argument, ki ga je že poprej sodnici povedal njegov zagovornik; Zariću je bil vpogled v Smodejev spis omogočen v terminu, ko ni bilo možno fotokopiranje celotnega spisa, zato je predlagal preložitev naroka. Ob tem pa je Smodej sodnici še pojasnil, da je trenutno v Franciji na delu ter da je pripravljen, da se narok opravi telefonsko ali po videokonferenci – odprt pa je bil tudi za možnost, da mu sodišče (zaradi domnevno slabega gmotnega položaja) posodi denar za pot do Slovenije. Drugače bo prisiljen ostati v Franciji, ker da mora povrniti stroške (v primeru odhoda z dela).

Na zatožni klopi ni bilo Smodeja, zaslišanje bi izvedel kar po videokonferenci. FOTO: Dejan Javornik

Sodnica je pojasnila, da je obtoženčeva prošnja glede videokonference prišla prepozno, da bi jo sodišče lahko organiziralo. Ker Smodej navaja, da je na delu v Franciji med 25. majem in 12. junijem, se je sodnica odločila, da se predobravnavni narok ne opravi včeraj, saj ni minil osemdnevni rok od vročitve vabila. »Šlo je za postopkovni zaplet,« je dogajanje v dvorani kasneje povzela okrožna državna tožilka Jride Mršnik Poljak. Tako je obramba dobila nov čas za pripravo na sojenje, saj je sodnica za datum novega predobravnavnega naroka določila termin tretjega julija.

Smodejeva obramba je dobila čas za pripravo na sojenje.

Tik pred koncem začetka sojenja v aferi Fotopub pa je s predlogom za izločitev javnosti na naslednjem predobravnavnem naroku in v nadaljevanju na glavni obravnavi presenetila tožilka Mršnik Poljakova, in to zaradi varstva osebnega življenja obeh oškodovank, izmed katerih je bila ena v času dejanj mladoletna: »V takih primerih tožilstvo vedno predlaga izključitev, ker se mi zdi tako tudi primerno,« je dejala tožilka, ki ni hotela povedati, kakšno kazen bo zahtevala za Smodeja: »To je pa še zelo prezgodaj, da bi se o tem pogovarjali.«

S predlogom tožilstva o izločitvi javnosti se je strinjal tudi odvetnik Zarić. Sodnica se bo do predloga o izločitvi javnosti še opredelila.