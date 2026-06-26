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BRUTALNE GOLJUFIJE

Nove podrobnosti o goljufijah Jasmine Pongrac! Z lažmi o raku do pol milijona evrov

Da je od žrtve dobila denar, si je izmislila smrt lastnega očeta. Garfi kmalu ni imel več niti za hrano, prodati je moral svoj dom.
Ko je prejel opozorilni klic, se mu je podrl svet. FOTO: Justin Paget/Getty Images
Ko je prejel opozorilni klic, se mu je podrl svet. FOTO: Justin Paget/Getty Images
Moni Černe
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8:35
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Skoraj pol milijona evrov! Toliko znaša sodni račun štiri leta trajajočih brutalnih goljufij, ki so vključevale izposojo denarja od peterice moških. Glavna protagonistka zgodbe je brezposelna »poslovna sekretarka« in prejemnica socialne pomoči s severa države, piše v 82-stranski sodbi celjskega sodišča. Po slednji, ki jo je pred tedni potrdilo vrhovno sodišče, je pridobila 155.670 evrov, po drugi še nepravnomočni iz avgusta 2024 pa naj bi si s starejšo mladoletnico prigoljufali še 282.180 evrov, skupaj kar 437.850 evrov! Prav toliko morata ogoljufanim tudi vrniti. S pajdašinjo naj bi bivali v ...
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