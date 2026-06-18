Nove podrobnosti o grozi v Mariboru! Sosed: »Če je bil res stisnjen v kot ...«

UMOR IN SAMOMOR

V stanovanju bloka na Taboru v Mariboru našli trupli. Sosedje o dogajanju vedo presenetljivo malo.

Na mariborskem Taboru se je sredino jutro začelo z grozljivim odkritjem. V stanovanju večstanovanjskega bloka v Jezdarski ulici so našli mrtva moškega in žensko, policija pa še vedno preiskuje okoliščine njune smrti. Prve informacije so sporočili s Policijske uprave Maribor. »Zjutraj smo bili obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti na kraju dogodka opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti,« so zapisali. Po uradnih podatkih gre za 63-letnega moškega in leto dni mlajšo žensko. Potrdili so še, da je moški umoril 62-letnico in nato storil samomor. Ker policija zaradi interesa ...