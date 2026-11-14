Nove podrobnosti o ravnatelju slovenske osnovne šole, ki ima prepoved dela: naj bi šlo za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

V javnost prihajajo podrobnosti o primeru ravnatelja ene od osnovnih šol na jugovzhodu Slovenije, ki že več kot pol leta ne sme opravljati svojega dela. Kot smo na Slovenskih novicah že poročali, je njegova odsotnost povezana s sumom kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na pristojnem državnem tožilstvu so nam potrdili, da so prejeli kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega s pornografskim gradivom, in da so že poleti zahtevali uvedbo sodne preiskave.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Starše obvestili po elektronski pošti

Po pojasnilih tožilstva gre za sum kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po drugem in tretjem odstavku 176. člena Kazenskega zakonika. Zahtevo za uvedbo preiskave so na Okrožno sodišče vložili 2. julija 2026, vendar po zadnjih podatkih, ki so nam jih posredovali, preiskava še ni bila uvedena. Za katero konkretno izvršitveno obliko domnevnega kaznivega dejanja gre, niso razkrili. Omenjeni člen zakonika med drugim obravnava zlorabo mladoletnih oseb za izdelavo pornografskega gradiva ter pridobivanje, posedovanje in razširjanje takšnega gradiva. Ker postopek še poteka, pristojni organi podrobnejših informacij o očitkih ne razkrivajo.

Na šoli so za Slovenske novice potrdili, da ravnatelj svojih nalog ne opravlja že od druge polovice aprila letos. »Gospod ravnatelj je od druge polovice aprila 2026 odsoten od dela, saj ima začasno prepoved opravljanja dela,« so nam pojasnili. Njegove naloge je medtem prevzela pomočnica ravnatelja. Kot zagotavljajo na šoli, pouk in druge dejavnosti kljub nastalim okoliščinam potekajo nemoteno. Poudarili so tudi, da pred ravnateljevo odsotnostjo niso prejeli opozoril ali prijav, povezanih z njegovim ravnanjem. O razmerah so najprej obvestili zaposlene, starši učencev pa so elektronsko sporočilo prejeli v začetku maja. O ravnateljevi odsotnosti so jih ponovno obvestili tudi ob začetku novega šolskega leta 2026/2027. Na šoli zatrjujejo, da doslej niso zaznali posebnih skrbi staršev in zaposlenih ter da ostajata varnost in dobrobit učencev njihovi najpomembnejši nalogi.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Zakaj podrobnosti ostajajo skrivnost?

Dodatna pojasnila o postopku smo želeli pridobiti tudi na pristojnem sodišču, vendar so nam odgovorili, da predkazenski in kazenskopreiskovalni postopek po vložitvi zahteve za preiskavo nista javna. »Tako vam ne moremo odgovoriti, na katero osebo se zadeva, ki jo omenjate, nanaša, in tudi ne o sami vsebini zadeve,« so pojasnili. Za pojasnila smo se obrnili še na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo, kjer konkretnega primera zaradi varstva osebnih podatkov niso komentirali. So pa pojasnili, da lahko delodajalec ob izpolnjenih zakonskih pogojih zaposlenemu začasno prepove opravljanje dela, če obstajajo okoliščine, ki zahtevajo ustrezne ukrepe.

Takšno prepoved lahko pod določenimi pogoji izreče tudi šolska inšpekcija. Pri tem je posebej pomembno zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Ali in kdaj bo sodišče uvedlo preiskavo, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Prav tako pristojni organi niso razkrili podrobnosti domnevnega kaznivega dejanja. Ob tem velja poudariti, da vložena kazenska ovadba in zahteva za uvedbo preiskave še ne pomenita dokazane krivde.