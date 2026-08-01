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Nove podrobnosti o razstrelitvi bankomata na Brezovici: prizorišče je povsem opustošeno (FOTO)

Silovita eksplozija je poškodovala trgovino, pošto in lekarno.
Policisti so zjutraj zavarovali dokaze in opravili temeljito preiskavo. FOTO: Tomica Šuljić

Policisti so zjutraj zavarovali dokaze in opravili temeljito preiskavo. FOTO: Tomica Šuljić

Ni znano,, če je kriminalcem uspelo priti do denarja. FOTO: Tomica Šuljić

Ni znano,, če je kriminalcem uspelo priti do denarja. FOTO: Tomica Šuljić

Neznanci so razstrelili bankomat med trgovino in pošto. FOTO: Tomica Šuljić

Neznanci so razstrelili bankomat med trgovino in pošto. FOTO: Tomica Šuljić

Policisti so zjutraj zavarovali dokaze in opravili temeljito preiskavo. FOTO: Tomica Šuljić
Ni znano,, če je kriminalcem uspelo priti do denarja. FOTO: Tomica Šuljić
Neznanci so razstrelili bankomat med trgovino in pošto. FOTO: Tomica Šuljić
Tomica Šuljić
 1. 8. 2026 | 07:01
2:27
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V noči s četrtka na petek so se po tretji nočni uri pričele prižigati posamične luči po delu naselja Log pri Dragomer, imenovan Mole. Krajan pripoveduje, da sta se po glasnem poku, ki je skalil nočni mir, z ženo zbudila. Odšla sta na balkon, a v razpršenem naselju ni bilo vidnega kakšnega dima ali ognja, pripoveduje lokalni gasilski veteran.

Šele zjutraj so krajani dognali, da je počilo nedaleč od njihove avtobusne postaje, kjer se nahaja krajevna trgovina. Na zidu trgovine je bankomat, v zadnjih letih pa so v isti stavbi odprli še prenovljeno lokalno pošto ter novo podružnico ljubljanske lekarne. V petkovem jutru je bilo celotno prizorišče razdejano od eksplozije, s katero so se lotili denarne naprave.

Policija je bila o dejanju velike tatvine obveščena okoli četrte ure zjutraj: »Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih prostorov,« sporoča Špela Škoporc z ljubljanske policijske uprave. Dodala pa je še, da zaradi interesa preiskave, ki še poteka, drugih informacij ne morejo podati. Močan pok je povsem zdrobil steklo ob trgovini, na zidu katere je nameščen bankomat; posledice eksplozije pa so bile vidne tudi na vratih lekarne in oknu pošte.Ni še znano, če je kriminalcem uspelo priti do denarja - že s samo razstrelitvijo pa je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Kriminalisti in policisti pa so – skupaj s forenziki, policijskimi fotografi ter drugimi uslužbenci - opravili ogled in nadaljujejo ter nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Pri tem jim bodo nemara pomagale tudi nadzorne kamere tako na objektu, kot na cestah okoli Loga pri Brezovici.

Krajani bodo vsaj ta konec tedna osiromašeni za lokalne storitve, popravila stekel in druge materialne škode pa je manj vprašljiv kot ponovna namestitev bankomata. Eden od krajanov je opozoril na primer iz sosednje občine Brezovica pri Ljubljani, kjer so razstrelili bankomat na bencinski črpalki. Bankomata po eksploziji niso ponovno namestili, ampak so luknjo v steni preprosto zazidali. Krajan se boji, da bo isto usodo doživel tudi nocoj razstreljeni loški bankomat.

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bankomateksplozijaLog pri BrezovicipolicijaPolicijska uprava Ljubljana
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