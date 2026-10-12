Nove podrobnosti o smrti 82-letnika na volišču v Domžalah: policija razkrila, kaj se je zgodilo

Znane so nove podrobnosti o smrti 82-letnega moškega, ki je v nedeljo med referendumskim glasovanjem umrl na volišču v prostorih Osnovne šole Roje v Domžalah. Kot so za Slovenske novice pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je moškemu nenadoma odpovedalo zdravje, kljub oživljanju in zdravniški pomoči pa mu življenja ni uspelo rešiti. Iz Državne volilne komisije (DVK) so nam že v nedeljo sporočili, da je šlo za nenadno smrt 82-letnega moškega, po njihovih informacijah pa naj bi ga zadela kap. Natančen vzrok smrti sicer še ni uradno potrjen, policija pa je zdaj pojasnila tudi okoliščine dogodka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv

»V nedeljo smo bili obveščeni o dogodku na območju Domžal, kjer je glede na prve podatke v prostorih, kjer so potekale volitve, 82-letni moški zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja kljub oživljanju in zdravniški pomoči na kraju umrl,« so nam pojasnili na policiji. Ob tem so potrdili, da smrt moškega ni bila posledica kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Natančnega vzroka nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja policija ni navedla.

Kot smo že poročali, so morali zaradi smrti volivca glasovanje na volišču v Osnovni šoli Roje začasno prekiniti. Državna volilna komisija (DVK) je zato odločila, da se glasovanje podaljša do 20.30, torej uro in pol dlje od običajnega zaprtja volišč. Medtem ko so se druga volišča po državi zaprla ob 19. uri, so lahko volivci na omenjenem volišču glasovali tudi po tej uri, zaradi podaljšanja pa se je zamaknila tudi objava prvih delnih neuradnih rezultatov nedeljskih referendumov.