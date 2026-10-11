Nove podrobnosti o smrti na volišču v Domžalah: umrl je 82-letni volivec

Na današnjem referendumskem glasovanju v Domžalah je na volišču v prostorih Osnovne šole Roje umrl volivec, zaradi česar so morali glasovanje začasno prekiniti. Zdaj so znane tudi nove podrobnosti o pokojnem, ki je bil po naših informacijah star 82 let. Natančne okoliščine njegove smrti za zdaj še niso pojasnjene, prav tako ni uradno potrjen vzrok smrti. Po neuradnih informacijah obstaja možnost, da je moškega zadela kap.

Zaradi smrti podaljšali glasovanje

Kot je sporočila Državna volilna komisija (DVK), so zaradi dogodka glasovanje na omenjenem volišču začasno prekinili, nato pa sprejeli odločitev, da ga podaljšajo do 20.30, kar je uro in pol dlje od običajnega zaprtja volišč. Medtem ko so se volišča drugod po državi zaprla ob 19. uri, lahko volivci na OŠ Roje svojo volilno pravico uveljavijo tudi po tej uri, zaradi česar se je zamaknila tudi objava prvih delnih neuradnih rezultatov današnjih štirih referendumov.