Nove podrobnosti o krvavem obračunu pod Šmarno goro! Ustrelili so znanega slovenskega športnika (FOTO)

Dva dni po petkovem streljanju na vrtu nekdanje znane gostilne Bizeljčan v Šmartnem pri Ljubljani, zdaj Tratorie Mio Nonno, policija še ni razkrila podrobnosti incidenta, ki je okoli 20. ure zvečer šokiral tamkajšnje zaposlene in goste. Očividci so nam že v petek povedali, da so slišali več strelov, poročali so tudi o močni prisotnosti policistov in pripadnikov specialne enote s čeladami in avtomatskim orožjem.

V javnost je medtem pricurljal tudi videoposnetek dogajanja pod Šmarno goro, ki ga je posnela tamkajšnja nadzorna kamera. Na posnetku so minuto pred 20. uro najprej vidni štirje moški, ki stojijo na vrtu lokala, kmalu zatem pa se jim približa peti. Po krajšem besednem sporu – moški četverico povpraša, ali bodo prišli oni do njega ali mora on do njih – kar hitro napade dva od njih, nato pa se dogajanje hitro stopnjuje v brutalen fizični obračun, ki pa se odvija v delu, ki ga kamera ne posname. Četverica se loti moškega s pestmi, nato pa v pretepu uporabijo tudi stole s terase. Le nekaj trenutkov pozneje odjeknejo streli. Moški, ki je začel pretep, zbeži s prizorišča, dvojica – eden s pištolo – pa sprva steče za njim. Slišati je še kletvice, nato pa mirno odkorakajo z vrta. Vse skupaj traja kakšno minuto.

Kot poroča hrvaški medij tportal, naj bi bil v incidentu ranjen slovenski MMA-borec Aleksandar Drabinca, znan tudi pod vzdevkom »Rus«. Nanj naj bi planili štirje moški, eden od njih pa naj bi med obračunom izvlekel pištolo in streljal proti njemu. Drabinca naj bi bil zadet v nogo, kljub poškodbi naj bi se še naprej branil, nato pa je kar sam objavil posnetek nadzorne kamere na svojem profilu na instagramu. Celotni video si lahko ogledate spodaj, počakajte nekaj trenutkov, da se naloži. Po potrebi osvežite stran.

Stari znanci policije

Po naših neuradnih podatkih so bili v incident vpleteni stari znanci policije, o katerih smo že večkrat pisali. Policija je torej zaenkrat še skopa z informacijami. Po njihovih prvih pojasnilih se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, obveščeni pa so bili tudi, da je bilo pri tem slišati poke. »V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da je bila v dogodku po do zdaj znanih podatkih s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je iskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena,« so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana in dodali, da več podrobnosti ne razkrivajo zaradi interesa preiskave, ki še poteka.

V incidentu naj bi bil ranjen slovenski MMA-borec Aleksandar Drabinca, znan tudi pod vzdevkom »Rus«.

Drabinca je sicer eden vidnejših težkokategornikov regionalne organizacije FNC. Visok naj bi bil 201 centimeter in težak okoli 120 kilogramov. V profesionalni karieri ima za seboj štiri zmage v štirih borbah, nazadnje pa je nastopil na prireditvi FNC 29 v Ljubljani, kjer je po deljeni sodniški odločitvi premagal Milana Kadleca. Trenutno naj bi bil šesti izzivalec FNC-jeve težke kategorije.

Streljali so v Šmartnem pri Ljubljani, pri nekdanjem Bizeljčanu. FOTO: Dejan Javornik

Povod za napad za zdaj ni znan, prav tako ni jasno, kako hude poškodbe je utrpel Drabinca. Po objavi posnetka so mu podporo v komentarjih izrazili številni borci, med njimi Jakob Nedoh, Aleksandar Rakić, Aleksandar Ilić in Tiriel Luka Abramović.

Vsi vpleteni so kraj incidenta sicer zapustili še pred prihodom policistov. »Policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil in kriminalistično preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vseh vpletenih oseb,« so le še sporočili po dogodku.

Očividci so poročali o močni prisotnosti policistov in pripadnikov specialne enote s čeladami in avtomatskim orožjem.