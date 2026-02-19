Razkrivamo nove podrobnosti o streljanju pri OŠ Oskarja Kovačiča (FOTO)

OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Mladenič je v Ljubljani z nožem poškodoval znanca in sebe. Ustavila sta ga šele opozorilna naboja, zanj so poskrbeli reševalci.

Dva strela iz pištole sta goste bara Sokol na cesti Ob dolenjski železnici včeraj presenetila med jutranjo kavo. V smeri bližnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča je teklo več policistov, so nam povedali. Ti so, kot se je izkazalo, šele po opozorilnem strelu obvladali moškega, ki je v bližini šole, ob železniški progi, mahal z nožem. Vse skupaj se je dogajalo malo po sedmi uri, zaradi šolskih počitnic pa je bilo nekoliko manj jutranjega vrveža kot običajno, seveda je samevala tudi šola. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se policisti odzvali na klic zaradi osebe, ki naj bi imela samomorilne težnje. ...