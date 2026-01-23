Nove podrobnosti o smrti Slovenke v Dominikanski republiki: »Ne kličite policije in veleposlaništva« (VIDEO)

Tragična zgodba Slovenke, ki je v zadnjih mesecih burila družbena omrežja, ima zdaj tudi uradno nadaljevanje. Policisti Policijske uprave Maribor so bili decembra obveščeni, da je v Dominikanski republiki umrla 41-letna slovenska državljanka. Okoliščine so preverjali skupaj s tamkajšnjimi organi, pri tem pa so prejeli jasno sporočilo: smrti ne povezujejo s kaznivim dejanjem.

Na Policijski upravi Republike Slovenije so za medije pojasnili: »Za razjasnitev okoliščin njene smrti smo navezali stik s tamkajšnjimi varnostnimi organi in prejeli uradno informacijo, da njena smrt ni posledica kaznivega dejanja.« Po informacijah portala Sobotainfo naj bi ženska izvirala iz okolice Ptuja, v zadnjem obdobju pa je živela v Dominikanski republiki.

Pred smrtjo posneta na ulici, posnetek se je znašel na TikToku

V zgodbi odmeva še en pretresljiv košček: 41-letnico so malo pred smrtjo posneli na ulicah Dominikanske republike, posnetek pa je zakrožil na TikToku. Na njem je slišati mimoidočo žensko, ki ji ponuja pomoč, medtem ko Slovenka sedi na tleh. V posnetku pove, da je iz Slovenije in da nujno potrebuje pomoč za preživetje, hkrati pa izrecno prosi, naj se o tem ne obvešča policije, veleposlaništev ali drugih institucij. O smrti slovenske državljanke je bilo obveščeno tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Zaradi varovanja osebnih podatkov uradnih podrobnosti niso razkrili.

Kot smo že pisali, so družbena omrežja pretresali posnetki in komentarji, v katerih so govorci in uporabniki trdili, da naj bi Slovenka na karibskem otoku ostala brez dokumentov in denarja. Ob posnetkih se je širila tudi zaskrbljenost, da ji dominikanska policija domnevno ni pomagala, ter pozivi, naj se o primeru obvesti konzulat oziroma državo izvora – ob tem pa so opozarjali, da Slovenija v Dominikanski republiki nima predstavništva. Eden od prisotnih je v posnetku poudaril, da naj ženska ne bi kazala jasnega zavedanja, kje je, in da naj ne bi imela stika z domačimi.