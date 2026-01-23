  • Delo d.o.o.
ŽALOSTNA ZGODBA

Nove podrobnosti o smrti Slovenke v Dominikanski republiki: »Ne kličite policije in veleposlaništva« (VIDEO)

Okoliščine so preverjali skupaj s tamkajšnjimi organi, pri tem pa so prejeli jasno sporočilo ...
Policija je potrdila, da ne gre za kaznivo dejanje. FOTO: Zajem Zaslona Tiktok
Policija je potrdila, da ne gre za kaznivo dejanje. FOTO: Zajem Zaslona Tiktok
N. P.
 23. 1. 2026 | 08:09
 23. 1. 2026 | 09:00
Tragična zgodba Slovenke, ki je v zadnjih mesecih burila družbena omrežja, ima zdaj tudi uradno nadaljevanje. Policisti Policijske uprave Maribor so bili decembra obveščeni, da je v Dominikanski republiki umrla 41-letna slovenska državljanka. Okoliščine so preverjali skupaj s tamkajšnjimi organi, pri tem pa so prejeli jasno sporočilo: smrti ne povezujejo s kaznivim dejanjem.

Na Policijski upravi Republike Slovenije so za medije pojasnili: »Za razjasnitev okoliščin njene smrti smo navezali stik s tamkajšnjimi varnostnimi organi in prejeli uradno informacijo, da njena smrt ni posledica kaznivega dejanja.« Po informacijah portala Sobotainfo naj bi ženska izvirala iz okolice Ptuja, v zadnjem obdobju pa je živela v Dominikanski republiki.

Šokanten posnetek iz Dominikanske republike! Slovenka ostala brez vsega: »Samo ne policije!«(VIDEO)

Pred smrtjo posneta na ulici, posnetek se je znašel na TikToku

V zgodbi odmeva še en pretresljiv košček: 41-letnico so malo pred smrtjo posneli na ulicah Dominikanske republike, posnetek pa je zakrožil na TikToku. Na njem je slišati mimoidočo žensko, ki ji ponuja pomoč, medtem ko Slovenka sedi na tleh. V posnetku pove, da je iz Slovenije in da nujno potrebuje pomoč za preživetje, hkrati pa izrecno prosi, naj se o tem ne obvešča policije, veleposlaništev ali drugih institucij. O smrti slovenske državljanke je bilo obveščeno tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Zaradi varovanja osebnih podatkov uradnih podrobnosti niso razkrili.

Kot smo že pisali, so družbena omrežja pretresali posnetki in komentarji, v katerih so govorci in uporabniki trdili, da naj bi Slovenka na karibskem otoku ostala brez dokumentov in denarja. Ob posnetkih se je širila tudi zaskrbljenost, da ji dominikanska policija domnevno ni pomagala, ter pozivi, naj se o primeru obvesti konzulat oziroma državo izvora – ob tem pa so opozarjali, da Slovenija v Dominikanski republiki nima predstavništva. Eden od prisotnih je v posnetku poudaril, da naj ženska ne bi kazala jasnega zavedanja, kje je, in da naj ne bi imela stika z domačimi.

Dominikanska republikapolicijaSlovenijasmrtposnetekpreiskavadružbena omrežjaženska
09:15
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste.
23. 1. 2026 | 09:15
09:14
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
23. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53

