Nove podrobnosti o ugrizih kač na Gorenjskem: 21-letna planinca sedela v travi, ko sta ju ugriznili dve različni kači (FOTO) (FOTO)

S PU Kranj so objavili nove podrobnosti zahtevne helikopterske intervencije pri Blejski koči na Lipanci. Kači sta ugriznili dva tuja planinca, oba stara 21 let. Eden od njiju se je po ugrizu začel počutiti slabše, zato so ju s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo. Regijski center za obveščanje v Kranju je policiste v ponedeljek ob 12.39 obvestil, da sta bila na poti proti Blejski koči zaradi ugrizov kač poškodovana dva tuja planinca.

Po do zdaj znanih okoliščinah sta 21-letnika sedela v travi, ko sta ju ugriznili kači. Eden je utrpel ugriz v podlaket, drugi pa v prst na roki. Različni poškodbi kažeta, da sta bili v njuni neposredni bližini najverjetneje dve različni kači.

FOTO: PU Kranj

Po ugrizu sta hodila še 45 minut

Poškodovana planinca sta kljub ugrizoma nadaljevala pot. Do Blejske koče sta hodila še približno 45 minut, tam pa se je zdravstveno stanje enega izmed njiju poslabšalo. Na pomoč je poletel helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika. Reševalci so mladima planincema na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ju s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

V intervenciji so sodelovali tudi reševalci Gorske reševalne službe Radovljica in helikopter letalske policijske enote. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sprva sporočila, da sta bila oba poškodovana prepeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, o njem pa bodo obvestili tudi pristojno planinsko društvo, da bo opravilo pregled poti.

Dan prej je kača ugriznila še enega planinca

Kot smo že poročali, se je ugriz kače v bližini Blejske koče zgodil tudi dan prej. V nedeljo ob 11.11 je kača ugriznila planinca, ki je hodil po strmejšem delu poti. Ko se je želel oprijeti domnevne veje, je doživel šok. Ni prijel za vejo, temveč za kačo, ki ga je ugriznila v prst na roki. Po prvih informacijah je najverjetneje šlo za modrasa.

V samo dveh dneh so tako na istem območju kače ugriznile tri planince. Zadnja dogodka sta nov opomin obiskovalcem gora, naj bodo previdni predvsem med počivanjem v travi in pri oprijemanju vej ali skal ob poti.