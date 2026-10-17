Nove podrobnosti srhljivke v Lendavi, domačini šokirani: »Groza, groza. To je velika sramota«

Kot smo že poročali, so v industrijski hali v poslovni coni Trimlini pri Lendavi razkrili največjo ilegalno proizvodnjo ponarejenih cigaret v zgodovini Slovenije. Preiskovalci so na prizorišču zasegli za okoli 30 milijonov evrov protipravnega blaga, v sužnjelastniških razmerah pa so našli vsaj 20 državljanov Paragvaja. Delavci so bili v hali zaprti vsaj 25 dni brez dostopa do dnevne svetlobe, hrano pa so jim dostavljali le ponoči.

Preiskavo obsežnega kriminalnega dejanja in suma trgovine z ljudmi je prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), medtem ko so bile žrtve začasno nameščene v azilne domove. Odkritje v 2500 kvadratnih metrov veliki hali v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava pa je med lokalnim prebivalstvom sprožilo val ogorčenja in šoka.

Domačini, ki so mimogrede opazili povečan tovorni promet predvsem v večernih urah, si niso mogli misliti, kaj se skriva za popolnoma zastrtimi okni. »Groza, groza. To je velika sramota. Sramota je, da tako mučijo ljudi,« je za 24ur dejal eden od lokalnih prebivalcev. Druga domačinka je poudarila žalostno usodo izkoriščanih delavcev: »Žalostno je, da so bili čisto zaprti, brez svetlobe in vsega. Da so tako dolgo zdržali. Če ne bi zdaj prišli gor, mislim, carina ali kdo je to, bi se to še naprej dogajalo.«

Prav tako se mnogi sprašujejo, kako je dejavnost ostala neopažena v varovanem območju: »Pa varnostniki hodijo, vse je pod kamerami. Čudno je, da nihče nič ni vedel,« je izpostavil domačin. Po javno dostopnih podatkih je hala sicer v lasti podjetja iz Slovenske Bistrice, ki pa se na novinarska vprašanja še ni odzvalo.

FOTO: Andrej Bedek

Podoben primer na Hrvaškem

Kot poroča 24ur, primer iz Lendave morda ni osamljen, saj so le nekaj dni prej podobno nezakonito tovarno cigaret z opremo v vrednosti milijona in pol evrov razkrili tudi na Hrvaškem v bližini Reke. Med petimi osumljenci v tistem primeru so trije slovenski državljani, ali sta kriminalni mreži povezani, pa preiskovalci še ugotavljajo.

Odkritje je v ospredje postavilo sistemsko izkoriščanje tujih delavcev v Sloveniji. Predstavniki sindikatov in Delavske svetovalnice opozarjajo, da gre za enega najhujših primerov doslej, ter poudarjajo, da bi lahko predlagane spremembe zakonodaje o tujcih in njihovem zaposlovanju položaj delavcev v prihodnje še poslabšale.