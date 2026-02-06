Razkrivamo nove podrobnosti v primeru Larinega Bentleyja! Oglasila se je policija

Poročali smo že o primeru zasega osebnega vozila znamke Bentley Continental GT v koprskem pristanišču, ki ga je v Slovenijo kot začasni uvoz pripeljala Lara Koprivnikar. Vozilo so pristojni organi zadržali zaradi suma, da naj bi bilo ukradeno na Danskem, lastnica in njen partner pa sta navedbe ves čas zavračala ter opozarjala, da o razlogih za zaseg niso prejeli uradnih pojasnil. Na naša vprašanja se je zdaj odzvala policija.

Postopek preverjanja še vedno poteka

Na Finančni upravi Republike Slovenije in policiji pojasnjujejo, da nadzor nad blagom v Luki Koper poteka v okviru carinskih postopkov, pri katerih se preverjajo vse okoliščine, pomembne za zakonito izvedbo postopka. Če se pri tem zaznajo odstopanja ali sumi kršitev, med drugim tudi sum, da je bilo blago ukradeno, o tem obvestijo policijo, ki nato prevzame nadaljnje postopke. V konkretnem primeru policija navaja, da postopek še poteka. Kot pojasnjujejo, razpolagajo z informacijami iz lastnih informacijskih sistemov, na podlagi katerih je bil zaznan sum, zaradi katerega je bilo vozilo zadržano. Podrobnosti o viru teh podatkov in o morebitni prijavi kraje v tujini v tej fazi postopka ne razkrivajo, saj preverjanja še niso zaključena in potekajo tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, med drugim na Danskem.

Policija in carinski organi lahko vozilo začasno zadržijo, če obstaja utemeljen sum, da izvira iz kaznivega dejanja ali da niso izpolnjeni pogoji za carinski postopek. Trajanje zadržanja ni vezano na enoten časovni rok, temveč je odvisno od vrste postopka in preverjanj, ki jih je treba opraviti. V primerih, ko je treba pridobiti informacije iz tujine, se lahko postopek podaljša, saj ima vsaka policija in vsak organ svoje roke in postopke. Lastniki so o ugotovitvah obveščeni, ko so preverjanja zaključena in podatki uradno potrjeni.

Še vedno niso prejeli pisnega sklepa o zasegu

Larin partner ob tem poudarja, da lastniki vozila o razlogih za zaseg niso bili uradno obveščeni. Po njegovih besedah niso prejeli pisnega sklepa o zasegu, prav tako niso bili povabljeni k zaslišanju ali k podaji izjave. Večkrat je poskušal izvedeti, na podlagi katerih konkretnih evidenc je bilo ugotovljeno, da naj bi bilo vozilo ukradeno. Odgovor, ki ga je prejel, je bil, da policija razpolaga z uradnimi podatki iz internih evidenc, ki jih v tej fazi postopka ne more razkriti. Sam ob tem navaja, da so preverili vse javno dostopne baze podatkov in se obrnili tudi na dansko policijo, kjer po njihovih navedbah niso našli evidence o prijavi kraje. Policija odgovarja, da gre za fazo preverjanja in da bodo vpletene osebe o ugotovitvah obveščene, ko bodo zbrani in potrjeni vsi potrebni podatki. Do takrat dodatnih informacij ne dajejo. Lara je avtomobil v Slovenijo uvozila z namenom uporabe v okviru svojega dela.

Faza preverjanja pomeni, da policija in drugi pristojni organi zbirajo in preverjajo podatke iz različnih evidenc, vključno z mednarodnimi informacijskimi sistemi. Dokler preverjanja niso zaključena, organi praviloma ne razkrivajo podrobnosti o virih informacij ali konkretnih ugotovitvah. Šele ko so podatki potrjeni in uradni, lahko sledi odločitev o nadaljnjih ukrepih, bodisi o vrnitvi vozila bodisi o nadaljevanju postopka v skladu z zakonodajo.

Bentley, za katerega policija sumi, da je ukraden. FOTO: PU Koper

Pravijo, da drugo vozilo ni zadržano

V zvezi z drugim vozilom, ki je bilo prav tako predmet postopka v koprskem pristanišču, na FURS pojasnjujejo, da ne gre za zadržanje, temveč za preverjanje izpolnjevanja zakonskih pogojev za prepustitev v postopek začasnega uvoza. Če bodo pogoji izpolnjeni in bodo predložena ustrezna dokazila, bo postopek omogočen. Ob tem dodajajo, da primer preverjajo tudi v okviru drugih zakonskih pooblastil. Larin partner ob tem opozarja, da je bil postopek glede drugega vozila sprva zaključen in da so prejeli obvestilo, da je prevzem mogoč, nato pa se je odločitev spremenila. Po njegovih besedah so v nadaljnjih stikih z organi prejemali različna in med seboj neusklajena pojasnila. Na policiji poudarjajo, da delujejo v skladu z zakonodajo in ustaljenimi postopki ter da takšni postopki zahtevajo čas in da ima vsaka policija svoje postopke, zlasti kadar preverjanja potekajo tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.