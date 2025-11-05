  • Delo d.o.o.
TRADICIONALNO

Nove spominske plošče pogumnim hraniteljem orožja (FOTO)

Na območju Gornje Radgone skrbijo za ohranjanje spomina na pretekle dogodke. Prenašajo ga na mlajše rodove zlasti z željo, da se ti ne ponovijo več.
Mlajši državljani in sploh zanamci morajo vedeti, kaj se je tod dogajalo v letu 1991. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko

Mlajši državljani in sploh zanamci morajo vedeti, kaj se je tod dogajalo v letu 1991. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko
O. B.
 5. 11. 2025 | 07:19
4:45
Ohranjanje spomina na pretekle dogodke, zlasti iz zadnje osamosvojitvene vojne konec prejšnjega stoletja, ter prenašanje tega na mlajše rodove z željo, da se nikoli ne pozabijo in tudi ne ponovijo, je eno osrednjih poslanstev veteranskih organizacij iz vojne za Slovenijo. In med slednje sodi tudi odkritje spominskih plaket na pročeljih stanovanjskih hiš in drugih objektov, kjer so v kritičnem času v letu 1991 hranili orožje Teritorialne obrambe Slovenije.

Tako so na območju občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici po sklepu predsedstva Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo (OZ VVS) Gornja Radgona že v letu 2018 začeli postavljati spominske plošče Hranili orožje 1991 na večini lokacij.

In v osmih letih, večinoma se to dogaja konec vsakega leta ob dnevu suverenosti ali dnevu samostojnosti in enotnosti, pa tudi sredi leta, ob dnevu državnosti, so jih postavili že 21. Po besedah nekdanjega dolgoletnega predsednika OZ VVS Nikolaja Brusa, ki pedantno vodi statistiko o tem, za takšna dejanja nikoli ni prepozno.

In tako je OZ VVS Gornja Radgona tokrat pripravilo odkritje 20. in 21. spominske plošče hraniteljem orožja. Pred domačijo družine Šemrl v naselju Ptujska Cesta je pred hišno številko 6 domače, sosede, veterane in praporščake iz OZ VVS, območne zveze slovenskih častnikov (OZSČ) in Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever po odigrani himni pozdravil podpredsednik OZ VVS Radgona Dušan Zagorc.

Slavnostni govornik je bil Nikolaj Brus

Slavnostni govornik je bil Nikolaj Brus, častni predsednik radgonskega OZ VVS, ki je dejal, da za taka dejanja ni nikoli prepozno. »Cveto Šemrl je bil pripadnik TO Gornja Radgona, vpoklican 24. junija 1991, in bil aktiven ves čas agresije na območju upravne enote. Po prihodu domov je bila na občinskem štabu sprejeta odločitev za to tajno lokacijo in skupaj z ženo Ido sta orožje in minska eksplozivna sredstva sprejela v hrambo od 5. julija do 17. avgusta 1991. Hranili so jih v garaži hiše in s tem seznanili tudi otroke,« je dejal Brus.

Vsi skupaj so se nato premaknili do družine Merklin na Ljutomerski cesti 27 v Gornji Radgoni, ob Lisjakovi strugi, kjer so tudi odkrili spominsko ploščo. Tam je v uvodu zbrane pozdravil Zagorc, ki je dan poprej skupaj s predsednikom Janijem Kosijem na obe hiši namestil spomenika in držalo za zastavo, častni predsednik Brus pa je opisal dogodke iz leta 1991. Takrat so bili v tej hiši doma Ernest Merklin in žena Silvija, 13-letna hčerka Kleopatra in sedemletna hči Pamela. Lokacija je bila izbrana tajno, zanjo so vedeli le prevoznik in danes že pokojna častni predsednik OZ VVS Franc Zemljič ter Janko Kuzmič.

Za taka dejanja ni nikoli prepozno.

Orožje so pri Merklinovih hranili od 5. do 30. julija 1991. Med osamosvojitveno vojno je bil Ernest prostovoljec pri civilni zaščiti. Posebej mu je v spominu ostalo letalsko raketiranje podjetja Avtoradgona v neposredni bližini njihove hiše in napad enote TO na enoto polkovnika Popova, ki je prodiral v Gornjo Radgono. Agresor je na slepo obstreljeval tudi hišo, da je bila prerešetana, polomljena so bila okna in vhodna vrata, uničena dnevna soba, kopalnica … Ernest je v civilna oblačila oblekel dva prebegla vojaka JLA in jima pokazal pot proti Radencem.

Kot nam je povedal Nikolaj Brus, so vse spominske plošče postavili v dogovoru z lastniki stanovanjskih hiš in drugih objektov. Vsaki pripada tudi nosilec ter zastava Republike Slovenije, ki jo slovesno predajo lastniku z željo, da bi bila izobešena pred državnim praznikom ali vedno. »Prav vsi so se s spoštovanjem odzvali na našo pobudo. Za hranitelje je bila ta odločitev takrat hrabro dejanje in največja domoljubna vrednota posameznika ter velika odgovornost celotne družine. Postavljene plošče in njihovo slovesno odkritje vedno organizira OZ VVS Gornja Radgona. Ob vseh priložnostih so bili na slovesno odkritje povabljeni veteranske domoljubne organizacije in društva ter civilne strukture z župani občin, kjer smo slovesnost organizirali, domačini, sosedje in sorodniki,« je dejal Brus in še, da se pri OZ VVS Radgona ne bodo ustavili in bodo najbrž postavili še več spominskih znamenj.

21 so jih postavili v zadnjih letih.

