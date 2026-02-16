Glavobol zaradi volilne matematike! Janša bo iskal prebežnika, Golob ne more brez Logarja

SDS dobi 30 poslancev,

dobi poslancev, Demokrati Anžeta Logarja 6 poslancev in

poslancev in NSi v sodelovanju z SLS in Fokusom 9 poslancev.

Kot poročamo , je najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane za RTV Slovenija močno razburkala slovensko politiko: oba politična pola sta izenačena. 46 glasov poslancev, ki odpirajo vrata sestavi nove vlade, nima nihče. Simulacija je sledeča:

Skupaj: 45 poslancev, pri čemer ne upoštevamo glasov poslancev manjšin. To je en poslanec premalo za bodočo desno vlado, saj ima slovenski parlament 90 sedežev. Iskal se bo novi levi »Ciril Pucko«, legendarni poslanec, ki je pred dolgimi leti, natančno leta 1997, ob podobni pat poziciji pri potrjevanju vlade Janeza Drnovška prestopil iz desne poslanske skupine SKD v levo poslansko skupino LDS in s tem Drnovškovemu bloku prinesel prepotrebni glas večine za sestavo vlade. Nove Cirile Pucke bi Janša lahko iskal v taboru Resni.ce, kjer Janše še iz koronskega obdobja organsko ne prenesejo, svetovnonazorsko pa večjih težav najbrž ne bi bilo, saj imajo glede vprašanja davkov, vprašanj neposredne demokracije in nacionalne suverenosti precej bolj skupna stališča z Janšo kot z Golobom.

Na levem političnem bloku je situacija sledeča:

Svoboda prinese 23 poslancev,

prinese poslancev, SD 9 poslancev ter

poslancev ter Levica z Vesno 7 poslancev.

Skupaj 39 poslancev, kar je bistveno premalo za sestavo leve vlade. Za sestavo prihodnje leve vlade bi Robert Golob moral iskati glasove poslancev protisistemske stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki ji zadnja v nizu javnomnenjskih raziskav pripisuje 4 poslance. A tudi to je šele 43 poslancev od potrebnih 46. Za udobno vladanje bi torej Golob potreboval glasove še Anžeta Logarja, če bi ta vstopil v levo vlado. Volilna matematika: Svoboda + SD + Levica z Vesno + Logar + Stevanović bi Golobu prinesla 49 glasov in vsaj približno udobno vladanje, kolikor bi bilo to v koaliciji z obema prej naštetima sploh možno.