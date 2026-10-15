Nove težave za Goloba: čaka ga sodišče, kazenska tožba je postala pravnomočna

Nekdanji predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob se je znašel pred novim sodnim izzivom. Zaradi izjav na predvolilnem televizijskem soočenju je zoper njega stekel kazenski postopek zaradi domnevnega obrekovanja. Sodišče je zavrnilo ugovor njegove obrambe, o začetku postopka pa obvestilo tudi državni zbor. Goloba na sodišču pričakujejo že decembra.

Nekdanji predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob se je znašel pred novim sodnim izzivom. FOTO: Voranc Vogel

Zasebna kazenska tožba, ki jo je proti njemu vložil nekdanji predstojnik ortopedskega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto Gregor Kavčič, je postala pravnomočna. Kot poroča 24ur.com, je ljubljansko okrožno sodišče zavrnilo ugovor Golobove obrambe, s čimer se je odprla pot nadaljevanju kazenskega postopka. Vse skupaj izvira iz letošnjega februarja, ko je Golob med predvolilnim soočenjem na Televiziji Slovenija govoril o domnevnih nepravilnostih v novomeški bolnišnici. Kavčič je prepričan, da je Golob z izjavami škodoval njegovemu ugledu in dobremu imenu.

Zaradi besed na televiziji pred sodnika

Sporna je Golobova izjava z 19. februarja, ko je govoril o primeru predstojnika bolnišničnega oddelka, ki naj bi paciente iz javnega zdravstva organizirano usmerjal v zasebno ordinacijo. Kavčič takšne očitke odločno zavrača. Njegov odvetnik Boštjan Penko je za 24ur.com pojasnil, da Golobu očitajo kaznivo dejanje obrekovanja. Po njihovem prepričanju naj bi nekdanji premier zavestno širil neresnične informacije, ki bi lahko škodovale zdravnikovi časti in ugledu.

Dr. Gregor Kavčič FOTO: Sn

Ozadje spora sega v konec lanskega leta. Izredni nadzor v novomeški bolnišnici je takrat razkril nepravilnosti pri upravljanju čakalnih seznamov. Kavčiču so očitali, da naj bi umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebnemu izvajalcu, kjer je tudi sam opravljal operacije.

Bolnišnica ga je izredno odpustila, vendar je zdravnik odpoved izpodbijal na sodišču. Avgusta letos sta strani spor končali s sodno poravnavo, Kavčič pa se v bolnišnico ni vrnil. Očitke o nepravilnostih še naprej zavrača.

Bo Goloba zaščitila poslanska imuniteta?

O novem kazenskem postopku so v sredo, 14. oktobra, obvestili tudi državni zbor. Ker je Golob poslanec, se odpira vprašanje njegove poslanske imunitete. Ta za zdaj ne preprečuje nadaljevanja postopka. Državni zbor bi mu jo lahko priznal naknadno, če bi to predlagal kateri od upravičenih predlagateljev. Na vprašanje, ali se bo Golob skliceval na imuniteto, iz Gibanja Svoboda za 24ur.com niso odgovorili. So pa sporočili, da ga nobena tožba ne bo ustavila pri prizadevanjih za krepitev javnega zdravstva.

Na sodišču ga pričakujejo 18. decembra

Predobravnavni narok je razpisan za 18. december 2026. Kavčičev odvetnik Penko pričakuje, da bo sodišče, če stranki pred tem ne bosta dosegli dogovora, odločilo o očitkih zoper Goloba. Napovedal je tudi možnost, da bodo zahtevali javno objavo sodbe.

To pa ni edina pravna zadeva, s katero se ukvarja nekdanji premier. V ločenem primeru, povezanem z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o domnevnem vmešavanju v delo policije, je specializirano državno tožilstvo že predlagalo sodno preiskavo. Golob je očitke zavrnil.

Decembrski narok bo tako novo poglavje v sodnih postopkih, povezanih s prvakom Svobode. Ob tem velja poudariti, da pravnomočnost zasebne tožbe ne pomeni ugotovitve krivde. O tem, ali je Golob z izjavami storil očitano kaznivo dejanje, bo moralo odločiti sodišče.