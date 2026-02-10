Nove težave za Goloba, KPK prejela nova prijavo

KPK je prejela nova prijavo zoper premierja Roberta Goloba. Gre za njegovo lansko dopustovanje na Ugljanu v hotelu očeta slovenskega podjetnika Mihe Piškurja, ki je v času aktualne vlade opravil več poslov z Gen-i in Darsom, o čemer je nedavno poročala Tarča na TVS. Komisija bo prijavo obravnavala v predhodnem preizkusu, poroča portal Info360.

Tako naj bi Golob na Hrvaškem dopustoval v hotelu očeta slovenskega podjetnika in zaposlenega na Slovenskih železnicah Piškurja. Ta je prek svojega podjetja DC Limited v času Golobove vlade z Gen-i in Darsom opravil za 145.000 evrov poslov.

Več postopkov proti Golobu

To sicer za Goloba ni prvi postopek pred KPK v času vodenja vlade. V zadevi Bobnar je KPK že podala ugotovitve o kršitvah integritete, a je Golob napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal. Glede odločitve v zadevi Karigador pa je KPK za Info360 danes navedla, da morajo v tej zadevi razrešiti še nekatera procesna dejanja, nato bo na vrsti vsebinsko odločanje.