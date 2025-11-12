November: od Martina do božoleja

Včeraj, na god svetega Martina, je marsikdo prvič radostno okusil obete letošnje vinske letine. Vinarji pravijo, da gre za eno boljših v zadnjih letih.

A za prave poznavalce vina s tem mesec vinske radovednosti še ne bo končan. Le nekaj dni po martinovanju, 20. novembra, bodo v mnogih lokalih in restavracijah pri nas in po svetu plakati oznanjali francoski citat: Beaujolais nouveau est arrivé! (Prispel je mladi božole!)

Takrat se namreč po francoski tradiciji zgodi prva uradna predstavitev mladega vina beaujolais nouveau. Po pravilih v Franciji se lahko sodčki odprejo šele na tretji četrtek v novembru – letos bo to 20. novembra. Na ta dan prve buteljke odčepijo že v skoraj 200 državah sveta, tudi pri nas, kjer dogodek vsako leto pridobiva vse več privržencev.

Danes je ta francoski običaj vse bolj domač tudi v Sloveniji. V številnih lokalih in gostiščih bodo vabili na pokušino mladega beaujolaisa, pa tudi naših domačih mladih vin. S tem se dviguje vinska kultura, saj dogodek ne prinaša le tujega običaja, temveč tudi ponuja priložnost za prve resne pokušine in razprave o letniku, ki se bo – po vinskih kleteh – šele razvijal.

Pred 30 leti je za vino beaujolais pri nas le redkokdo vedel.

Vino preprostih ljudi

Pred 30 leti je za vino beaujolais pri nas vedel le redkokdo – morda kakšen frankofil ali popotnik po Franciji. Danes pa tudi mnogi, ki ne govorijo francosko, vedo, da slogan Le Beaujolais nouveau est arrivé naznanja enega najbolj vznemirljivih vinskih dogodkov leta. Beaujolais je legenda francoskega vina, katere bistvena značilnost je, da je – kljub svetovni prepoznavnosti – vedno ostal vino preprostih ljudi. Lahko bi rekli: vino za na mizo ob vseh priložnostih. Njegovo ime, značilna rubinasta barva in izrazit okus mladega vina so postali sinonim za veselje, spontanost in življenje. Glavna sorta trte, iz katere nastaja, je Gamay Noir à Jus Blanc.

Fenomen beaujolaisa se je začel pred dobrim stoletjem, ko so vinarji iz pokrajine Beaujolais po trgatvi novembra na vozovih odpeljali sode mladega vina v bližnji Lyon. Zaradi karbonske maceracije – postopka, znanega tudi pri naših vinarjih – ima poseben, sadnosvež okus in dišečo aromo, ki je vsako leto drugačna.

Lyončani so ga hitro vzljubili, saj se je prijelo reklo: »Skozi Lyon tečejo tri reke: Rona, Saona in Beaujolais.« Po drugi svetovni vojni se je vino začelo širiti proti Parizu, kjer je postalo pravi simbol praznovanja nove letine. Parižani so ga sprejeli kot prvi barometer trgatve in kot povod za veselje, ki je preraslo v nacionalno vinsko praznovanje. Ko odbije polnoč tretjega četrtka v novembru, pariške lokale preplavijo družbe, ki ob njem razpravljajo o letniku, okusih in obetih.

Tega res posebnega novembrskega razpoloženja in povsod prisotnega vabljivega slogana so namreč hote ali ne deležni tudi turistični obiskovalci slikovitega Pariza z vsega sveta. In prav oni so sloves tega vina in veselega dogodka, ki ga spremlja ob njegovem težko pričakovanem prihodu v mesto, ponesli v svet.

Marsikdo, ki je to doživel, ni potem nikoli več zamudil priložnosti, ko ga v domačem kraju preseneti vabilo gostincev na pokušino novega mladega božoleja. Eden izmed takšnih je tudi legendarni Pero Lovšin. Večkrat se je že udeležil simboličnega odpiranja sodčka z mladim vinom – z zabijanjem pipe v sod. Ne nazadnje ga je že večkrat doletela ta čast, da je, kot denimo v ljubljanskem Dvornem baru, tudi sam zavihtel kladivce.

»Kot smučarski reporter sem pred leti spremljal smučanje v Val d'Iseru, in kot je bilo smučišče simbol prvega snega, je bilo vselej tudi simbol beaujolaisa. To so bili najlepši novinarski sprejemi z beaujolaisom in francoskim sirom. Ob tej priložnosti se spomini vračajo in je lepo,« se je spominjal Lovšin.