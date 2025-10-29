Novembra bo v Ljubljani na vsakem koraku dišalo po dobri hrani

»Ne, to ni Teden restavracij. To je cel mesec kulinaričnih doživetij, posebnih menijev, tečajev, delavnic in degustacij, ki jih zakuhajo restavracije, slaščičarne, hoteli, pivnice, vinoteke, kulinarične šole in drugi gastronomski virtuozi iz Ljubljane in okolice,« poudarjajo v Turizmu Ljubljana.

V sklopu festivala bo na primer mogoče podrobneje spoznati znane kuharske šefe oziroma žličkati z njimi. Osmega novembra bo prestolnica v znamenju martinovanja. V Cankarjevem domu bo drugi četrtek v novembru Slovenski festival vin. »Čaka vas razkošna izbira vin in kulinarike, številne vodene degustacije ter ekskluzivne delavnice, ki bodo razkrivale skrivnosti vrhunskega okušanja,« poudarjajo organizatorji.

Sredi novembra bodo na svoj račun prišli ljubitelji piva, saj bo na Stritarjevi ulici potekala Pivovska pot oziroma »tržnica s kraft pivovarnami iz Ljubljane in njene okolice, pa tudi iz drugih slovenskih krajev«. Med festival bo mogoče zaviti v najbolj znane ljubljanske gostilne in tako denimo pokusiti chefovo interpretacijo ljubljanskega štruklja in govejega jezika (Georgie bistro), ljubljanski zrezek v novi oštariji Plečnikova južna pod Plečnikovimi arkadami ter v Centru kulinarike in turizma KULT316 šmarnogorski ričet.