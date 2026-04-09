Novi in stari funkcionarji: na to morajo biti pozorni glede premoženja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) opozarja, da morajo vsi novoimenovani funkcionarji po nastopu nove funkcije oz. mandata KPK poročati o celotnem premoženjskem stanju, tudi če so to v preteklosti že storili. Komisija je namreč spremenila stališče glede poročanja v teh primerih, so sporočili.

Če je zavezanec po koncu ene javne funkcije v roku enega meseca začel drugo, pri istem ali drugem organu, mu do zdaj KPK ni bilo treba znova prijaviti celotnega premoženja. Namesto tega je poročal zgolj o spremembi funkcije. Ker pa se je v praksi dogajalo, da nekateri zavezanci, ki so svoje funkcije nepretrgoma opravljali daljše obdobje, KPK podatkov o premoženjskem stanju niso poročali že deset ali več let, je senat KPK na seji konec marca sprejel spremembo stališča.

Po novem morajo tako vsi zavezanci ob vsakem nastopu funkcije najpozneje v enem mesecu KPK sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa funkcije. To velja tudi za primere, ko je bil poslanec ponovno izvoljen na poslansko funkcijo v novem mandatu, župan ponovno izvoljen za župana, podžupan ponovno imenovan na podžupansko mesto ali ko bodo uradnik na položaju, poslovodna oseba ali član nadzornega sveta ponovno imenovani na isto funkcijo. V vseh navedenih primerih morajo zavezanci ponovno poročati celotno premoženjsko stanje na dan nastopa novega mandata, ni pa jim treba poročati o premoženjskem stanju ob prenehanju prejšnjega mandata, so sporočili iz KPK.

Izjema so ministri in državni sekretarji

Izjema od ponovnega poročanja o celotnem premoženjskem stanju so zavezanci, ki so bili izvoljeni za poslance in bodo imenovani za ministre ali državne sekretarje. Takšni zavezanci poročajo o celotnem premoženjskem stanju na dan nastopa poslanske funkcije najpozneje en mesec po nastopu funkcije, nato pa ob imenovanju na ministrsko ali sekretarsko mesto sporočijo zgolj spremembo funkcije, ne pa tudi celotnega premoženjskega stanja. Navedeno velja tako za tiste, ki bodo imenovani ob nastopu vlade, kot tiste, ki bodo imenovani pozneje v aktualnem mandatu državnega zbora oziroma vlade, so zapisali.

Za lažje razumevanje obveznosti je KPK pripravila tudi pojasnilo s konkretnimi primeri, kako morajo v različnih položajih ravnati zavezanci in kako organi javnega sektorja. V začetku maja bo KPK pripravila tudi brezplačno spletno usposabljanje za zavezance za poročanje premoženjskega stanja, so še sporočili.