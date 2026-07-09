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ŠE EN NEPORAVNANI RAČUN

Novi očitki na račun slovenskega poslanca: oglasil se je še fotograf z njegove poroke

Fotograf je razkril svojo zgodbo s slovenskim poslancem Borisom Mijičem: »Še danes čakam njegovo izplačilo.«
Poročni fotograf trdi, da poslanec Boris Mijič dolguje tudi njemu, a slednji pravi, da storitev ni bila izvedena tako, kot so se dogovorili. FOTO: Delo UI
Poročni fotograf trdi, da poslanec Boris Mijič dolguje tudi njemu, a slednji pravi, da storitev ni bila izvedena tako, kot so se dogovorili. FOTO: Delo UI
N. Č.
 9. 7. 2026 | 08:50
 9. 7. 2026 | 08:50
2:35
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Poslanec Boris Mijič, ki se je javno opravičil zaradi nepoplačanih nekdanjih gradbenih delavcev, se sooča z novimi očitki. Oglasil se je namreč fotograf Uroš Rosič, ki trdi, da mu Mijič še vedno dolguje denar za poročno fotografiranje s septembra 2021. Rosič se je oglasil pod objavo stranke, katere član je Mijič, na Instagramu, kjer so objavili opravičilo poslanca. Zapisal je, da je fotografiral njegovo poroko in da je bil odnos med njimi dober, »dokler ni prišel čas plačila za sedem poročnih albumov«.

»Še danes čakam plačilo, a nič zato. Upam, da imata lep spomin na vajin dan, prav to je tudi moja naloga – da lahko obujata spomine. Denar pa ... tukaj pa se vedno zatakne,« je zapisal fotograf.

Pod objavo so se z uradno izjavo oglasili iz poslančeve stranke, kjer so zapisali, da Mijič celotnega zneska leta 2021 ni plačal, ker po njegovih besedah storitev ni bila v celoti opravljena. Trdi, da bi morali poroko snemati in fotografirati štirje člani ekipe, prišli pa naj bi le trije. »Kljub temu sta morala hotelu poravnati dodatnih 80 evrov stroškov za obrok in pijačo osebe, ki se dogodka ni udeležila.«

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Dodal je, da naj bi v končnem gradivu manjkale nekatere dogovorjene »ključne« fotografije, »med drugim fotografije Borisa Mijiča med pripravami na poroko, fotografije s pričo ter fotografije z mamo in očetom ter dedkom in babico, ki so bile izrecno dogovorjene in so imele zanju posebno osebno vrednost.«

Zato naj bi Mijič fotografu plačal 500 evrov manj. »Ne gre torej za izogibanje plačilu opravljenega dela, temveč za spor glede neizpolnitve dogovorjenih obveznosti,« je sporočil Mijič in dodal, da je znesek pripravljen poravnati, če fotograf dostavi vse dogovorjene fotografije. 

Fotograf je to za N1 zanikal in dejal, da so Mijiču poslali vse fotografije, tudi tiste, za katere poslanec trdi, da manjkajo. »Ko sem mu poslal link do fotografij in ga prosil, naj pogleda, ali je vse v redu, mi je odgovoril, da trenutno nima časa pregledovati fotografij, po tem pa se ni več oglasil,« je povedal Rosič.

Po njegovih besedah znesek ni 500 evrov, ampak »okoli tisoč evrov« za sedem poročnih albumov. 

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