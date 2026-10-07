Novi odziv muslimanov v Sloveniji: »Izjava Vrtovca posega v ustavne pravice naše skupnosti«

Predsednik NSi, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v začetku tedna razburil del muslimanske skupnosti z napovedjo, da bi v Sloveniji po potrebi zakonsko prepovedali burke in nikabe v šolah, javnih ustanovah in na javnih mestih. Na njegove besede se je že isti dan odzvala Islamska skupnost v Sloveniji, danes pa so se oglasili še v Slovenski muslimanski skupnosti, ki jo vodi Muhamed Čerkez. Svojo izjavo so naslovili Odziv na izjavo o prepovedi nošenja burk v Sloveniji.

Vrtovec je na programskem kongresu NSi dejal, da burke in nikabi po njegovem mnenju ne sodijo v šole, javne ustanove in javne prostore ter napovedal možnost zakonske prepovedi. Islamska skupnost v Sloveniji je nato opozorila, da je zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav in da nimajo podatkov o učenkah ali dijakinjah, ki bi v slovenskih šolah nosile burko ali nikab.

Zdaj so se precej ostro odzvali še v Slovenski muslimanski skupnosti. »Izjava, ki jo je podal Jernej Vrtovec, predsednik NSi, glede prepovedi nošenja burk v Sloveniji, kaže na poskus omejevanja verskih pravic pripadnikov muslimanske skupnosti v Sloveniji,« so zapisali.

Menijo, da gre pri takšnih predlogih za politični populizem, hkrati pa opozarjajo, da imajo po njihovem mnenju takšne izjave širše posledice.

Vrtovcu očitajo neskladje s krščanskimi vrednotami

V svojem odzivu so posebej izpostavili dejstvo, da Vrtovec vodi stranko, ki poudarja krščanske vrednote. »Zdi se, da želi politik, ki je podal to izjavo, sebe predstaviti kot branitelja krščanstva, kar je v bistvu velika zmota z njegove strani,« so zapisali in dodali, da v Vatikanu takšna prepoved ne obstaja.

Slovenska muslimanska skupnost je Vrtovčevo napoved primerjala tudi z zgodovinsko prepovedjo nošenja zara in feredže v Bosni in Hercegovini leta 1950. »Zanimivo je tudi, da se navedeni politik na ta način poistoveti s komunisti, ki so prav tako uvedli prepoved nošenja feredže v Bosni in Hercegovini leta 1950.«

Ob tem so navedli del takratnega zakona, s katerim je bilo prepovedano zakrivanje ženskega obraza, ki pravi: »Izražajoč želje ljudskih množic, delovnih kolektivov in množičnih organizacij ter z namenom, da se odpravi stoletno znamenje podrejenosti in zaostalosti muslimanke, da se muslimanki olajša polno uveljavljanje pravic, pridobljenih v narodnoosvobodilnem boju in socialistični izgradnji države, ter da se ji zagotovi popolna enakopravnost in širše sodelovanje v družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju države, se prepoveduje nošenje zara in feredže ter vsako zakrivanje ženskega obraza.«

Sklicujejo se na slovensko ustavo

V nadaljevanju izjave so izpostavili 41. člen slovenske ustave, ki določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno. Spomnili so tudi na 7. člen ustave, po katerem so država in verske skupnosti ločene, verske skupnosti pa so enakopravne in njihovo delovanje svobodno. »Menimo, da izjava gospoda Vrtovca posega v ustavne pravice naše skupnosti in članic naše skupnosti, ki nosijo burke ali feredže,« so zapisali.

Ob koncu so opozorili še na možen vpliv takšnih političnih sporočil na podobo Slovenije v tujini. Po njihovih besedah lahko takšne izjave »po nepotrebnem ustvarjajo negativen vtis na mednarodnem prizorišču«, predvsem v državah z večinsko muslimanskim prebivalstvom, in dajejo vtis Slovenije kot države, ki omejuje verske pravice.

Vrtovec tako vztraja pri stališču, da popolno zakrivanje obraza ne sodi v določene javne prostore, muslimanske skupnosti pa opozarjajo na vprašanja verske svobode in dejstvo, da je pojav v Sloveniji zelo redek.

V uradnem državnem registru sta kot samostojni muslimanski verski skupnosti navedeni Islamska skupnost v Republiki Sloveniji in Slovenska muslimanska skupnost. Poleg njiju lahko delujejo tudi neregistrirane islamske skupine, društva ali verski centri, saj registracija verske skupnosti v Sloveniji ni obvezna. Slovenska muslimanska skupnost je bila v državni register vpisana leta 2007, njen uradni zastopnik je Muhamed Čerkez, ki je tudi predsednik njenega odbora. Sama skupnost zase pojasnjuje, da je neodvisna in samostojna islamska skupnost, katere cilj je ohranjanje islamskih vrednot ter verski, kulturni, socialni in družbeni razvoj muslimanov v Sloveniji. Poudarjajo, da se po verskem nauku ne razlikujejo od Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, razlikujejo pa se organizacijsko, saj želijo svoje verske zadeve urejati samostojno. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je večja, zgodovinsko uveljavljena in institucionalno precej bolj razvejana skupnost, ki jo trenutno vodi mufti dr. Nevzet Porić. Organizirana Islamska skupnost v Sloveniji deluje od leta 1967, v državni register verskih skupnosti je bila vpisana leta 1976, po razpadu Jugoslavije pa je njen Mešihat leta 1994 začel samostojno pot v Sloveniji.

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