Novi primer na policiji: učiteljica učenca menda potisnila ob steno in ga s pestjo udarila v prsni koš (FOTO)

Na eni od osnovnih šol na območju Kopra se je v petek, 2. oktobra, zgodil incident, v katerega sta bila vpletena učenec in učiteljica podaljšanega bivanja. Kot poroča Regional, se je na njihovo uredništvo obrnila mati otroka, ki naj bi ga učiteljica po sporu z drugim učencem potisnila ob steno in ga s pestjo udarila v predel prsnega koša. Mati je dogodek še istega dne prijavila policiji, naslednji dan pa so otroka pregledali v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Izola.

Po navedbah matere ji je otrok po prihodu domov povedal, da se je v šoli sprl z drugim učencem. V spor naj bi nato posegla učiteljica podaljšanega bivanja, potisnila naj bi ga ob zid in udarila s pestjo v prsni koš. Kot izhaja iz policijskega zapisnika, ki ga je pridobil Regional, je mati 2. oktobra ob 16.30 na Policijski postaji Koper podala ustno ovadbo oziroma predlog za pregon. Policistom je opisala otrokove navedbe, med drugim domnevno izjavo učiteljice, da bi si, če bi ga udarila z odprto dlanjo, poškodovala oziroma zlomila zapestje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ne želi javno izpostavljati učiteljice

Starša sta se po otrokovi pripovedi odpravila v šolo ter z dogodkom seznanila vodstvo. Po navedbah matere naj bi o pogovoru pripravili zapisnik, pogovor z učiteljico pa naj bi bil predviden naknadno. V policijskem zapisniku je povzeta materina navedba, da naj bi drugi otrok, vpleten v prvotni spor, v telefonskem pogovoru opisal podobno zaporedje dogodkov. Mati je policistom še povedala, da naj bi učiteljica njenega otroka pozneje označila za »zelo problematičnega«.

Dan po dogodku, 3. oktobra, so otroka ob 11.07 pregledali v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Izola. Otrok je ob pregledu navajal bolečino ob dotiku prsnega koša, težav z dihanjem pa ni imel, poroča Regional. Zdravnik pri kliničnem pregledu ni ugotovil vidnih zunanjih znakov poškodbe, je pa zaznal bolečino ob pritisku na predel prsnice. Rebra ob tipanju niso bila boleča, dihanje je bilo normalno, prsni koš pa se je pri dihanju simetrično premikal. Rentgensko slikanje po presoji zdravnika ni bilo potrebno. V zdravstveni dokumentaciji je bila navedena diagnoza udarnine prsnega koša. Otroku so svetovali počitek, lokalno hlajenje bolečega predela, po potrebi protibolečinska zdravila in kontrolni pregled pri izbranem zdravniku. Zdravniški izvid potrjuje ugotovljeno poškodbo, ne pojasnjuje pa okoliščin njenega nastanka.

Zdravniški izvid. FOTO: Regional

Mati je za Regional pojasnila, da se je na medije obrnila predvsem zato, ker želi, da pristojni dogodek ustrezno obravnavajo in razjasnijo okoliščine. »Namen tega ni javno izpostavljanje ali stigmatizacija otroka ali učiteljice, temveč opozoriti na vprašanje njegove varnosti in varnosti drugih otrok, predvsem pa na odgovornost odraslih, ki so z njimi v neposrednem stiku,« je navedla. Ob tem je opozorila, da otroci pogosto težko spregovorijo o dogodkih, ob katerih se počutijo ogrožene ali ponižane, zato meni, da morajo starši, šole in pristojne institucije njihove navedbe jemati resno.

Vodstvo šole dogodka ne komentira

Iz vodstva šole so sporočili, da vsak sum neprimernega ali nasilnega ravnanja do otrok obravnavajo resno. »Naša prva in najpomembnejša skrb je vedno zagotavljanje varnosti naših učencev,« so poudarili. Podrobnosti konkretnega primera niso želeli razkriti. Kot so pojasnili, morajo varovati pravice in zasebnost vseh vpletenih, zato posameznega dogodka ne morejo komentirati. Kakšne bodo nadaljnje ugotovitve pristojnih organov in ali bodo v zvezi z domnevnim ravnanjem učiteljice sprejeti dodatni ukrepi, za zdaj ni znano.