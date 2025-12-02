  • Delo d.o.o.
V PUCONCIH

Novi škof Aleksander Erniša o blagoslovu istospolnih parov

Kot osrednje vodilo svojega mandata je postavil v ospredje Pavlove besede Evangelija se ne sramujem, ki jih razume kot poziv k odprti, pogumni in k ljudem usmerjeni cerkvi.
Kot sin prvega slovenskega evangeličanskega škofa se Aleksander Erniša zaveda simbolne teže imenovanja. FOTO: Oste Bakal
Kot sin prvega slovenskega evangeličanskega škofa se Aleksander Erniša zaveda simbolne teže imenovanja. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 2. 12. 2025 | 08:42
4:22
A+A-

Na prvo adventno nedeljo so v Puconcih na čelo evangeličanske cerkve kot četrtega škofa Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji po očetu Gezi Erniši, Gezi Filu in Leonu Novaku umestili Aleksandra Ernišo.

Mnogi so na položaju pričakovali prvo škofinjo.

Kot osrednje vodilo svojega mandata je postavil v ospredje Pavlove besede Evangelija se ne sramujem, ki jih razume kot poziv k odprti, pogumni in k ljudem usmerjeni cerkvi. Slovesno bogoslužje se je v evangeličanski cerkvi Aleksandra Terplana začelo s slovesom od predhodnika škofa Novaka, Bojana Prosiča pa so znova potrdili za inšpektorja cerkve. Novi škof Erniša je trenutno odgovoren za duhovno oskrbo slovenske policije, za škofa pa so ga izvolili junija letos. Ob slovesni pridigi je 45-letni Erniša dejal še, da si želi cerkve, ki ostaja zvesta Svetemu pismu in zna govoriti v jeziku današnjega časa. Reformacijsko izročilo in osebnosti, kot so Primož Trubar, Jurij Dalmatin in Štefan Küzmič, je označil kot živo dediščino, ki naj po njegovih besedah usmerja prihodnost slovenske evangeličanske skupnosti. Nova služba mu prinaša odgovornost, da cerkev ostane prostor dialoga, sočutja in resnice.

Zvest sebi

Erniša, ki napoveduje odpiranje razprave o aktualnih družbenih in etičnih vprašanjih, med njimi tudi o blagoslovu istospolnih parov, je poudaril potrebo po krepitvi sodelovanja z drugimi verskimi skupnostmi in mednarodni povezanosti cerkve. Ob tem ostajata prioriteti posodobitev komunikacije in okrepljena dobrodelna dejavnost. V nagovoru je poudaril: »Naša cerkev je majhna po številu, a njeno poslanstvo je veliko. Smo cerkev raznolikosti, zgodovinske povezanosti z narodom in odprtosti svetu.« Vernike je pozval k življenju iz vere in k pogumu, ki ga zahteva sodobni čas. Pridigo je sklenil z znamenitim Trubarjevim pozivom Stati inu obstati, ki ga vidi kot kazalnik prihodnje usmeritve. Erniša se pri delu opira na izkušnje iz Slovenske vojske, policije in evangeličanske občine v Trstu. Kot sin prvega slovenskega evangeličanskega škofa se zaveda simbolne teže imenovanja, ob tem pa napoveduje, da bo ostal zvest samemu sebi, vodil bo tudi evangeličansko cerkveno občino v Ljubljani.

Umestitve so se udeležili slovenski evangeličanski duhovniki in duhovnice. FOTO: Oste Bakal
Umestitve so se udeležili slovenski evangeličanski duhovniki in duhovnice. FOTO: Oste Bakal
Slovesnosti so se med drugimi udeležili nekdanji soboški, zdaj koprski škof Peter Štumpf, zdajšnji soboški škof Janez Kozinc, mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, superintendent Evangelijske binkoštne cerkve v Sloveniji Daniel Grabar in predsednik liberalne judovske skupnosti Robert B. Waltl. Poleg domačega župana Uroša Kamenška so ga prišli pozdravit tudi župan Moravskih Toplic Alojz Glavač, tišinski župan Franc Horvat, lendavski Janez Magyar, velikopolanski Damijan Jaklin, župan Občine Kobilje Darko Horvat in soboški podžupan Jure Lang. V gneči smo opazili nekaj poslancev državnega zbora in ministrov, prišli so Damijan Bezjak Zrim in Jožef Horvat, Borut Sajovic, Branko Zlobko, Aleksander Jevšek. V cerkvenih klopeh so bili tudi Olga Belec iz kabineta infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, generalni direktor slovenske policije Damijan Petrič, direktor murskosoboške policijske uprave Damir Ivančić, poveljnik soboške vojašnice Dušan Lazar, predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Dušan Orban, najvišji gasilski predstavniki in drugi.

Naša cerkev je majhna po številu, a njeno poslanstvo je veliko.

Dozdajšnji škof Leon Novak zaradi starosti ne more več kandidirati, mnogi pa so na položaju pričakovali prvo škofinjo. Kot edini prijavljeni je bil nazadnje izvoljen Erniša, ki je že pred umestitvijo napovedal povezovanje med občinami in krepitev sodelovanja s krščanskimi in drugimi verskimi skupnostmi. Po njegovem je pomembno, da slovenska evangeličanska cerkev ostane vpeta v mednarodno okolje in Svetovno luteransko zvezo. Ker v Sloveniji nimajo svoje teološke fakultete, ostaja nujno sodelovanje s tujimi, predvsem v Bratislavi, Leipzigu in Budimpešti. Oste Bakal

