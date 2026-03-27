Novi slovenski milijonar že pobasal 8,5 milijona evrov: katera občina se je omastila z davkom?

Zgodba, ki je v začetku marca Sloveniji prinesla novega milijonarja, je zdaj dobila nadaljevanje. Dobitek 5 + 2 v igri Eurojackpot, vreden 10 milijonov evrov, je bil izplačan. Srečnež se je v preteklih dneh oglasil in prevzel svoj bajni znesek. Zdaj pa ostaja še veliko vprašanje, katero občino je ta dobitek razveselil?

Ker je bil listek vplačan na Ptuju, so se hitro začela ugibanja, ali je prav Mestna občina Ptuj tista srečna občina, ki ji bo pripadel zajeten znesek. Na občino smo zato poslali vprašanja, ali so denar že prejeli, a odgovor je bil kratek, da dobitnik ni občan njihove občine. »Na Mestni občini Ptuj ne razpolagamo z informacijami o tem, ali je dobitnik Eurojackpota občan naše občine.«

Vsaka takšna dobitna kombinacija namreč razveseli tudi občino stalnega prebivališča dobitnika. Od zneska se odšteje 15-odstotni davek, ki ga prejme lokalna skupnost. To pomeni, da je v tem primeru, ko je srečnež zadel 10 milijonov evrov, občina bogatejša za 1,5 milijona evrov, novi milijonar pa ima že na računu 8,5 milijona evra.

Doslej se ni oglasila še nobena občina, da bi potrdila, da je prav ona prejela ta denar. Nekatere lokalne skupnosti to sporočijo precej hitro, druge pa z objavo raje nekoliko počakajo, se medtem uskladijo in v javnost stopijo šele takrat, ko imajo pripravljene tudi bolj konkretne odgovore, za katere projekte ali naložbe bodo sredstva namenile.

Lani občine prejele 8,2 milijona evrov

A vprašanje ni le, kam bo odšel milijon in pol evrov, temveč tudi, za kaj bo porabljen. Pri loteriji ob tem poudarjajo, da takšna sredstva za občine niso majhna stvar. Gre za pomemben vir za razvoj lokalnih skupnosti. V preteklosti so občine s tem denarjem gradile zdravstvene domove, športne parke, knjižnice in krožišča. Samo v letu 2025 so slovenske občine iz davka na dobitke skupaj prejele 8,2 milijona evrov, nam je povedala Tina Djinovski z Loterije Slovenija.

Zanimiv je tudi širši pogled na igro Eurojackpot. Slovenija jo skupaj z 18 evropskimi državami prireja že od marca 2012. Prvi slovenski milijonar v Eurojackpotu je srečno kombinacijo vplačal decembra 2013 v Grosupljem in zadel 21 milijonov evrov. Nato se je sreča nasmehnila še osmim prebivalcem Slovenije. Rekord še vedno drži dobitnik iz aprila 2024, ki je zadel kar 60 milijonov evrov. Po številu jackpotov na prebivalca so Slovenci celo na drugem mestu, takoj za Finci.

Včasih dobitniki denarja ne prevzamejo

A ne konča se vsaka zgodba tako srečno. Včasih dobitniki denarja sploh ne prevzamejo. Pri Loteriji Slovenije pojasnjujejo, da vse neizplačane dobitke, tudi najmanjše, vrnejo v sklade posameznih iger. Najvišji neizplačan dobitek v zgodovini ostaja Lotko 6, vreden 1,3 milijona evrov. Listek je bil 20. julija 2014 vplačan na Tacenski ulici 133 v Ljubljani, dobitnika pa kljub aktivnemu iskanju niso našli. Denar so zato 9. novembra 2014 vrnili nazaj v igro Loto. Sicer pa številke kažejo, da večina igralcev svoje dobitke vendarle prevzame, pravi Djinovski.

Loterija Slovenije je v letu 2025 udeležencem izplačala kar 10.961.707 dobitkov v skupni vrednosti 96.551.172,44 evra. Iz tega se lahko sklepa, da so dobitki razmeroma pogosti in niso omejeni le na redke milijonske zgodbe. Če je bilo v enem letu izplačanih skoraj 11 milijonov dobitkov, to pomeni, da veliko ljudi dejansko zadene vsaj manjše zneske, povprečni dobitek pa znaša 8,8 evra. A večina listek vendarle vplača z željo, da bi zadela več kot le drobiž, vsaj toliko, da bi zaslužila več od vloženega, v najbolj drznih sanjah pa seveda milijon-e.