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KORUPCIJA

Novi šok v aferi Gen-I: Golobovega sodelavca ujeli tudi na videoposnetku! Zahteval naj bi 450.000 evrov podkupnine

Romunski preiskovalci Gregorja Hudohmeta ujeli ne le na prisluhe, ampak so ga še posneli.
Romunski preiskovalci Gregorja Hudohmeta ujeli ne le na prisluhe, ampak so ga še posneli. FOTO:Mavric Pivk/DeloUI
Romunski preiskovalci Gregorja Hudohmeta ujeli ne le na prisluhe, ampak so ga še posneli. FOTO:Mavric Pivk/DeloUI
M. U.
 16. 10. 2026 | 08:47
 16. 10. 2026 | 08:47
3:30
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Korupcijska afera, v kateri se je znašel direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet, dobiva nove razsežnosti. Novinarji oddaje Tarča so se odpravili v Romunijo in razkrili, da preiskovalci slovenskega energetika niso ujeli le s pomočjo prisluškovanja, temveč so ga tudi posneli. Hudohmet, ki je bil tesen sodelavec nekdanjega premierja Roberta Goloba, ostaja za zapahi. V središču zgodbe je Gregor Hudohmet, direktor družbe Gen-I Sonce, ki so ga romunski organi pridržali zaradi suma, da je od poslovnih partnerjev zahteval vrtoglavo podkupnino.

Kot je v Tarči poročala novinarka Vanja Gligorović, so preiskovalci Hudohmeta ujeli ne le na prisluhe, ampak tudi na videoposnetek. Aretirali so ga že naslednji dan.

Zahteval naj bi 450 tisočakov, in to še ni vse

Po ugotovitvah romunskih preiskovalcev naj bi Hudohmet od podjetja, ki sodeluje pri gradnji velikega baterijskega hranilnika električne energije v romunskem mestu Gheorgheni, zahteval 450.000 evrov podkupnine in pripadajoči DDV. Še posebej zanimiv je način, na katerega naj bi zahteval denar. Po poročanju romunskih medijev naj bi svoje zahteve med enim od sestankov zapisal na tablico, namesto da bi jih izrekel na glas. Domnevna podkupnina naj bi predstavljala približno dva odstotka vrednosti pogodbe.

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Novo v primeru Slovenca, ki naj bi zahteval podkupnino: potrjeno, da je v romunskem priporu, ključni dokaz naj bi bili posneti sestanki

Denar naj bi nakazali kot provizijo za uspešnost tretjemu podjetju. Romunski izvajalec naj bi sicer za izvedbo projekta prejel približno 27 milijonov evrov.

Za zapahi ostaja tudi domnevni sostorilec

Hudohmet ni edini osumljenec v tej zgodbi. Romunski preiskovalci sumijo, da mu je pri domnevnem zahtevanju podkupnine pomagal Cristian Dragomir, ki naj bi pri odgovornih v izvajalskem podjetju vztrajal, naj zahtevani denar izplačajo. Romunsko sodišče je za oba odredilo 30-dnevni pripor. Osumljenca sta se na odločitev pritožila, vendar je pritožbeno sodišče v Bukarešti njuni pritožbi zavrnilo. Hudohmet tako ostaja v priporu, o očitkih pa javno ne želi govoriti.

Afera odmeva tudi v Sloveniji

Primer je še posebej odmeven zaradi povezav z Gen-I in Robertom Golobom, ki je podjetje nekoč vodil. Hudohmet je veljal za njegovega tesnega sodelavca, zaradi česar je korupcijska preiskava v Romuniji dobila tudi politične razsežnosti. Dogajanje so v Sloveniji že povezovali s širšimi političnimi razpravami in parlamentarno preiskavo. Vendar pa doslej predstavljeni podatki ne dokazujejo, da bi bil Golob osebno vpleten v domnevno zahtevanje podkupnine. Zadeva je pritegnila tudi pozornost slovenskih organov pregona. Policija je 2. oktobra potrdila, da je prejela prijavo in uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo. Vzpostavili so tudi mednarodno policijsko sodelovanje.

Kaj bo pokazala preiskava?

V podjetju Gen-I so po izbruhu afere sprožili notranje preverjanje spornih poslov in začasno uredili vodenje družbe Gen-I Sonce. Medtem ko romunski preiskovalci nadaljujejo delo, bo morala slovenska energetska družba odgovoriti tudi na vprašanja o nadzoru nad večmilijonskimi posli v tujini.

 

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