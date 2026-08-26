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Novi zaplet s pragovi v Črnučah, AAG izpodbija ugotovitve inšpektorata

Po prijavi zaradi domnevno neustreznega skladiščenja je inšpektorat pojasnil, kaj se je dogajalo na območju ŽP Črnuče. AAG je lokacijo ponovno pregledal in opozarja na neskladje med odgovorom pristojnega organa in dejanskim stanjem.
Železniški pragovi v ljubljanskih Črnučah. FOTO: AAG
Železniški pragovi v ljubljanskih Črnučah. FOTO: AAG
A. G.
 26. 8. 2026 | 10:02
 26. 8. 2026 | 10:02
4:23
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Zgodba o približno 500 s kreozotom impregniranih lesenih železniških pragovih v ljubljanskih Črnučah dobiva novo poglavje. O primeru smo v Slovenskih novicah že poročali avgusta, ko je okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) opozorila na pragove, skladiščene na prostem v bližini stanovanjskih objektov. Takrat je AAG izpostavil predvsem možnost izpiranja nevarnih snovi v tla in zahteval preverjanje vplivov na okolje ter zdravje ljudi. Slovenske železnice so pojasnile, da gre za začasno odložene stare pragove, s katerimi ravnajo skladno s predpisi. Zdaj je AAG zadevo prijavil pristojnemu inšpektoratu, po odgovoru organa pa je lokacijo ponovno pregledal. Pri tem je organizacija ugotovila, da se po njenem mnenju dejansko stanje ne ujema z delom pojasnila inšpektorata.

AAG je 10. avgusta 2026 Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Območni enoti Ljubljana, poslal prijavo zaradi domnevno neustreznega skladiščenja približno 500 s kreozotom impregniranih lesenih železniških pragov v bližini stanovanjskih objektov v Črnučah. Eko patrulja AAG je ob pregledu lokacije ugotovila, da so bili pragovi zloženi na prostem. Po njihovih navedbah niso bili ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, prav tako naj ne bi bili ustrezno označeni in zavarovani pred dostopom tretjih oseb. Organizacija je opozorila tudi na možnost stika nevarnih snovi s tlemi.

Primer je še posebej občutljiv zaradi kreozota, ki vsebuje tudi policiklične aromatske ogljikovodike oziroma PAH. AAG zato opozarja na možnost izpiranja teh snovi v tla in podzemne vode. Ob prvem ogledu so prebivalci po navedbah organizacije opozarjali tudi na izrazit vonj ter težave, kot so draženje oči in dihal ter glavoboli. Ob tem je pomembno poudariti, da navedbe o morebitnem vplivu na zdravje same po sebi še ne dokazujejo, da so bile zdravstvene težave posledica pragov. Za takšen sklep bi bile potrebne ustrezne strokovne meritve in analize.

Kaj je odgovoril inšpektorat?

Inšpektorat je v odgovoru pojasnil, da sta bila na območju ŽP Črnuče dva ločena kupa železniških pragov. Na enem so bili novi železniški pragovi, ki naj bi bili zdaj vgrajeni na lokacijo kamniške proge. Prav ti pragovi naj bi po pojasnilu inšpektorata zaradi visokih temperatur povzročali intenzivnejši vonj. Na drugem kupu, ki je zdaj pokrit, pa so bili odpadni železniški pragovi. Inšpektorat navaja, da Slovenske železnice na ta kup v letu 2026 niso odlagale odpadkov. Za ta kup je inšpekcija za okolje Slovenskim železnicam odredila predpisano obdelavo odpadka v roku šestih mesecev.

AAG je po prejemu pojasnila lokacijo ponovno pregledal. Eko patrulja organizacije je pri tem prišla do drugačne ugotovitve glede pragov, za katere inšpektorat navaja, da so bili novi in nato vgrajeni na kamniško progo. AAG trdi, da navedba inšpektorata o njihovi vgradnji na kamniško progo ne drži in da to po njihovem mnenju potrjuje tudi fotografija, ki so jo posredovali pristojnemu organu. Organizacija je zato 25. avgusta 2026 o svojih novih ugotovitvah obvestila inšpektorat. Do priprave tega članka odgovora pristojnega organa na to obvestilo še ni prejela.

Prav ta razlika med ugotovitvami inšpektorata in novim ogledom AAG je zdaj osrednje vprašanje nadaljevanja zgodbe.

Zdaj je na potezi inšpektorat

Po novem ogledu AAG pričakuje dodatno preverjanje dejanskega stanja in jasno pojasnilo pristojnega organa. Ključno vprašanje je predvsem, kateri pragovi so bili na posameznem kupu, kakšen je njihov status in kaj se je z njimi zgodilo. Pomembno bo tudi pojasnilo, ali so bili pragovi, ki jih inšpektorat opredeljuje kot nove, dejansko odstranjeni oziroma vgrajeni na kamniški progi.

AAG pričakuje, da bo pristojni organ preveril navedbe organizacije in po potrebi izvedel dodatne ukrepe.

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