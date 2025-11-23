  • Delo d.o.o.
PRVI ODZIVI

Nataše Sukič izid ne skrbi, oglasila se je tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Medtem ko se glasovi še preštevajo, iz političnih in civilnodružbenih vrst prihajajo številni odzivi, ki jasno kažejo, kako razdeljena je Slovenija glede tega vprašanja.
N. P.
 23. 11. 2025 | 20:22
 23. 11. 2025 | 20:48
Slovenija je danes odločala o enem najbolj občutljivih zakonov zadnjih let – zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na več kot 3000 voliščih je svoj glas oddalo nekaj manj kot tretjina vseh volilnih upravičencev, dosedanji podatki govorijo o 492.142 volivcih oziroma 30,61 odstotka udeležbe. Medtem ko se glasovi še preštevajo, iz političnih in civilnodružbenih vrst prihajajo številni odzivi, ki jasno kažejo, kako razdeljena je Slovenija glede tega vprašanja.

Potek glasovanja za vas spremljamo v živo.

Tesna večina na referendumu PROTI zakonu, pri kvorumu pa bo šlo na nož (V ŽIVO)

Pobudnik referenduma Aleš Primc je po zaprtju volišč poudaril, da je bila kampanja izjemno dolga in naporna. Pričakuje, »da bodo na koncu glasovanja prevladali interesi bolnikov, invalidov in starejših«, saj si po njegovih besedah zaslužijo življenje »v miru in varnosti«. Primc vztraja, da bi morebitna zavrnitev zakona državi poslala jasno opozorilo, »da mora vlagati v zdravstvo, ne pa odpirati poti končanju življenja«. Ob njem se je zbralo okoli deset podpornikov, med njimi Metka Zevnik iz Združenja starih staršev, ki si želi, da bi država najprej sprejela kakovosten zakon o paliativni oskrbi. Po njenih besedah bi tak zakon resnično pomagal ljudem, »da bi živeli in umirali brez bolečin, ob prisotnosti bližnjih in s toplino«.

Skeptični so bili tudi v Zvezi organizacij civilne družbe Slovenije. Predsednik Andrej Grebenc je dejal, da se borijo za dostojanstvo ljudi, ki so ranljivi in želijo živeti: »Življenju moramo dati prednost pred smrtjo in pred posegi, ki lahko to življenje končajo.« Predstavnik Družinske pobude Tomaž Merše pa se je zahvalil vsem, ki so glasovali proti. Po njegovih besedah so »s svojim glasom izbrali življenje in v zadnjih tednih prebudili javnost s pozitivnimi sporočili«.

V oddaji Politično s Tanjo Gobec sta se soočenca, novinarja Gregor Repovž in Rok Čakš, kljub nasprotnim bregovom strinjala, da se referendum dotika pomembnega vprašanja, ki bi ga bilo bolje reševati v kakšnem drugem časovnem obdobju in ne tik pred volitvami.

Odzivi zagovornikov zakona

Na drugi strani spektra poslanka Svobode Tereza Novak ocenjuje, da so zagovorniki vodili spoštljivo in korektno kampanjo, česar po njenem mnenju ne more reči za nasprotnike. Tudi poslanec Lenart Žavbi meni, da je bila kampanja skupine »Za« umirjena in jasna, za kar se je javno zahvalil sodelujočim. Poslanka Levice Nataša Sukič je za 24ur dejala, da je izid ne skrbi, saj da bo Ljubljana imela velik vpliv, glasovnice pa tam še niso preštete.

Ob oddaji glasu se je oglasila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki poudarja pomen spoštljive komunikacije: »Pri temah, ki delijo, je ključno, da znamo voditi kulturen dialog.« Dodala je, da je prav, da državljani jasno izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, ki zadevajo vrednote in pravice. Spomnila je, da moramo vedno presojati, ali izvajanje ene pravice posega v pravice drugih, ter opozorila, da se razprava hitro premakne na področje ideologije, kadar do teh posegov ne prihaja.

23. 11. 2025 | 20:22
