Novinarka najbolj gledane informativne oddaje na RTV razkrila: »Sedem let dela, zdaj pa mu prepovedujejo raziskovalne prispevke!«

V novem podkastu AIDEA, ki ga vodi Klemen Selakovič, je dolgoletna voditeljica Tarče Erika Žnidaršič razkrila protislovja v kolesju nacionalke. Gostovala je v 203. epizodi.

Žnidaršičeva je opisala primer svojega kolega, raziskovalnega novinarja Žana Dolajša, ki po njenih besedah na Tarči dela že okoli sedem let, zdaj pa so mu nadrejeni prepovedali pripravljati raziskovalne prispevke: »Novinarski kolega Žan Dolajš, raziskovalni novinar, ki že kakšnih sedem let dela na Tarči, odslej ne sme več delati raziskovalnih prispevkov, ker ima pogodbo za nižjega novinarja in žal ni naredil faksa, zato ker se je gnal v Tarči. Ne moremo ga plačati drugače, plačan je za nižjega novinarja, zato smo dobili dekret, da ne sme več delati raziskovalnih prispevkov. Po sedmih letih. Se pravi, ni načina, da bi tega človeka nagradili, medtem pa gledam veliko ljudi po RTV, za katere res ne vem, kaj počnejo, s plačami, ki so trikratne njegovi.«

Oddaja v največji krizi doslej

Kot smo že poročali, RTV Slovenija pretresa val sprememb. Po predlogu programsko-produkcijskega načrta za leto 2026 naj bi Tarča doživela obsežno prenovo: več prostora za preiskovalne teme, manj stalnih političnih komentatorjev, strožje ločevanje med novinarji in politiko. Na papirju zveni ambiciozno. V praksi pa ustvarjalci oddaje opozarjajo, da bodo spremembe razgradile koncept, ki ga je Tarča gradila več kot desetletje.

Uredništvo je zato članom sveta RTV poslalo ostro pismo, v katerem so jasno zavrnili te posege. Opozarjajo, da je oddaja »eden od paradnih konjev TV Slovenija« in da bi radikalno spreminjanje formata lahko škodilo kakovosti, kontinuiteti in zaupanju gledalcev. Več o tem lahko preberete v tem članku.