Nekdanja direktorica RTV Slovenija Šarcu: »Postali ste pravi moški«, on pa o spremembi spola (VIDEO)

Na videz sproščen pogovor se je hitro sprevrgel v besedni dvoboj, ki je presenetil mnoge. Nekdanja direktorica RTV Slovenija Ljerka Bizilj je evropskega poslanca Marjana Šarca sprva izzvala z navidez nedolžno pobudo. Povabila ga je, naj še enkrat oponaša svoj legendarni lik Serpentinška, ki ga je izstrelil med prepoznavne obraze. A Šarec se ni pustil zapeljati v preteklost in je ostal zadržan. Vzdušje je v hipu dobilo drugačen ton, ko je Biziljeva spremenila smer pogovora. Namignila je, da se je v tem času spremenil in dozorel. »Še mlad ste, v tem času ste postali pravi moški,« mu je dejala, nato pa dodala še piko na i. »Še posiveli ste,« je zaključila.

Šarec ji ni ostal dolžan in je hitro vrnil z nepričakovano opazko. »Ne spominjam se, da bi kdaj spreminjal spol,« je dejal, kar je sprožilo val začudenja. Biziljeva se ni umaknila, temveč je še dodatno podžgala situacijo. »Ne, ne, ne, prej ste bili še deček,« mu je odvrnila in s tem še poglobila besedni obračun. V tistem trenutku se je zdelo, da bi lahko pogovor ušel izpod nadzora. A Šarec je presenetil z drugačnim zaključkom. Namesto nadaljevanja spora je vse obrnil na šalo. »Bil sem malo navihan,« je dejal v smehu in s tem razbil napetost.