NOVOLETNI SKOK V VODO

Novo leto na 4 stopinjah: prekmurski »pingvini« v ledeno jezero, najbolj odštekane nagradili

Niti mraz ni mogel do živega 46 pogumnežem, ki so zaplavali v mrzlo Soboško jezero.
Kljub mrazu neustrašni!

Kljub mrazu neustrašni!

Zvesto ohranjajo tradicijo. FOTOGRAFIJE: Aleš Cipot

Zvesto ohranjajo tradicijo. FOTOGRAFIJE: Aleš Cipot

Temperature nikoli niso prenizke za zabavo in druženje.

Temperature nikoli niso prenizke za zabavo in druženje.

Kljub mrazu neustrašni!
Zvesto ohranjajo tradicijo. FOTOGRAFIJE: Aleš Cipot
Temperature nikoli niso prenizke za zabavo in druženje.
Oste Bakal
 3. 1. 2026 | 20:14
2:27
Ljubiteljska športna ekipa Dahavski pingvini se niti tokrat ni izneverila tradiciji in je na prvi dan novega leta že 11. zapovrstjo organizirala novoletno plavanje v Soboškem jezeru oziroma Kamenšnici. V ospredju sta venomer izkazovanje ljubezni do narave in druženje, povedo organizatorji, tokratna temperature vode pa je znašala le štiri stopinje Celzija. Nič toplejše pa ni bilo niti ozračje, sonce je namreč le sramežljivo sijalo.

Tudi dobrodelni

Toda 46 Dahavskih pingvinov in drugih ljubiteljev plavanja se je neustrašno pognalo v vodo, mnogi pa so raje ostali na suhem pri kuhančku ali čaju. Organizatorji so bili zadovoljni z udeležbo, poveljujoči Mihael Kardoš pa je obudil spomin na naključni začetek novoletne plavalne tradicije v prekmurski prestolnici. »Pred enajstimi leti, na 1. januarja, smo se zbrali in zaplavali v hladni vodi Kamešnice, ki jo v Murski Soboti imenujemo Dahav. Pravzaprav je šlo za stavo, pri kateri smo vsi zmagali. Nato pa smo ugotovili, da je to odlična priložnost za zabavo in druženje, zato smo dogodek ponovili vsako leto. Pozneje smo ustanovili društvo in odtlej plavamo kot Dahavski pingvini. Pogosto smo dobrodelni. Poleg plavanja v hladni vodi Kamenšnice in tudi Ledave se večkrat na leto odpravimo na skupne izlete. Vsako leto nas je več. Vabimo vse mlade in stare, ki podpirate našo športno-rekreativno dejavnost in plavanje v mrzli vodi, da se nam pridružite!« Ob tem se je Kardoš zahvalil številnim donatorjem, brez katerih bi težko organizirali tako obsežno prireditev.

Zanimivo je, da Dahavski pingvini plavajo tudi 14. februarja, na valentinovo, ko je voda običajno še za dve stopinji hladnejša. Tudi tokrat so poskrbeli za varnost, saj so nad njimi bdeli reševalci iz divjih voda, potapljači in gasilci. Kljub temu so morali udeleženci pred začetkom izpolniti izjavo o plavanju na lastno odgovornost in potrditi, da so zdravi.

Dogodek so popestrili z nagradami za najizvirnejše kopalne oprave, obdarili so pet najbolj odštekanih. 

Murska SobotaSoboško jezeroplavanjevodanovo letozimaPrekmurjenaravaled
