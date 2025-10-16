Novo o božičnici: znano, kdaj bo izplačana in kaj bo s podjetji v težavah

Galerija
Vlada je danes opravila prvo obravnavo predloga zakona, ki bo urejal izplačilo tako božičnice kot zimskega dodatka za upokojence. Premier Robert Golob je sicer v sredo ponovil, da božičnica bo.
Kot je po današnji seji sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon, se je vlada seznanila s predlogom zakona o božičnici, v prihodnjih dneh bo o tem razpravljal še Ekonomsko-socialni svet (ESS). Vladajoči pričakujejo in želijo, da se bo socialni dialog zaključil do nekje 27. oktobra.
»Božičnica bo letos in vsa naslednja leta,« je zagotovil Arčon in dodal, da bo letos ta izplačana najkasneje do 18. decembra. Višina izplačila bo 629 evrov bruto, podjetja z likvidnostnimi težavami pa bodo imela možnost za izplačilo z zamikom, a najkasneje do 31. marca.
Letos bo za takšna podjetja veljala tudi posebna obravnava – izplačala bodo lahko eno osminko minimalne plače, kar je trenutno 160 evrov, a le v primeru, da ob tem ne izplačajo nagrad in dividend poslovodstvu.
V javnem sektorju bo medtem letos vsem izplačan zimski dodatek v višini 639 evrov.
Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.