Novo o božičnici: znano, kdaj bo izplačana in kaj bo s podjetji v težavah

Vlada je danes opravila prvo obravnavo predloga zakona, ki bo urejal izplačilo tako božičnice kot zimskega dodatka za upokojence. Premier Robert Golob je sicer v sredo ponovil, da božičnica bo.

Kot je po današnji seji sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon, se je vlada seznanila s predlogom zakona o božičnici, v prihodnjih dneh bo o tem razpravljal še Ekonomsko-socialni svet (ESS). Vladajoči pričakujejo in želijo, da se bo socialni dialog zaključil do nekje 27. oktobra.

Izjema za podjetja v finančnih težavah

»Božičnica bo letos in vsa naslednja leta,« je zagotovil Arčon in dodal, da bo letos ta izplačana najkasneje do 18. decembra. Višina izplačila bo 629 evrov bruto, podjetja z likvidnostnimi težavami pa bodo imela možnost za izplačilo z zamikom, a najkasneje do 31. marca.

Letos bo za takšna podjetja veljala tudi posebna obravnava – izplačala bodo lahko eno osminko minimalne plače, kar je trenutno 160 evrov, a le v primeru, da ob tem ne izplačajo nagrad in dividend poslovodstvu.

V javnem sektorju bo medtem letos vsem izplačan zimski dodatek v višini 639 evrov.

Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.