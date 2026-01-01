Novo poglavje za inštitut: od danes ga vodi raziskovalec Anže Županič

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) od danes vodi raziskovalec Anže Županič, ki je nastopil petletni mandat direktorja inštituta. Inštitut je od leta 2021 sicer vodila Maja Ravnikar, ki se ji je mandat iztekel konec leta. Županič je uveljavljen raziskovalec na področju sistemske biologije in bioinformatike, so sporočili z inštituta. V svojem znanstvenem delu se Županič osredotoča na razumevanje kompleksnih bioloških sistemov ter uporabo podatkovno intenzivnih pristopov v biologiji. Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter znanstvenih mrežah, njegovo vodenje pa bo usmerjeno v nadaljnjo krepitev raziskovalne odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti NIB, so sporočili z inštituta.

Funkcijo direktorice NIB je do konca leta opravljala Maja Ravnikar, ki je inštitut vodila v obdobju pomembnih razvojnih in infrastrukturnih prelomnic. V njenem mandatu je NIB dosegel enega svojih najpomembnejših strateških ciljev - uspešno je bila zaključena izgradnja Biotehnološkega stičišča NIB (BTS-NIB), so navedli v sporočilu za javnost. Gre za sodobno raziskovalno infrastrukturo, ki je bila prepoznana kot referenčni projekt EU in predstavlja ključno dolgoročno naložbo v razvoj biotehnologije, molekularne biologije in sorodnih ved v Sloveniji. Projekt in infrastruktura BTS-NIB pomembno krepita raziskovalne zmogljivosti in ustvarjata pogoje za vrhunsko znanstveno delo NIB ter sodelovanje z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi skupinami.

Predaja vodenja NIB predstavlja nadaljevanje ambiciozne razvojne mednarodne naravnanosti inštituta. Pod vodstvom Županiča tako NIB vstopa v novo obdobje z jasno vizijo nadgrajevanja znanstvenega, infrastrukturnega in družbenega prispevka, so še dodali v sporočilu.